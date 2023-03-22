2023 emekli bayram ikramiyesi için sürpriz görüşme

Milyonlarca yurttaş Ramazan ve Kurban bayramlarında olmak üzere yılda iki kez verilen emekli bayram ikramiyelerine bu yıl zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor.

Sabah gazetesinin haberine göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün bugün emekli ikramiyesinin ele alınacağı bir görüşme gerçekleştirecek.

Türkiye Emekliler Derneği’nde yapılacak görüşmenin saat 12.00’de başlaması bekleniyor.

Ergün, önceki gün yaptığı açıklamada emeklilere Kurban ve Ramazan bayramlarında verilen 1.100 liralık ikramiyelerin, en düşük emekli aylığı olan 5 bin 500 liraya yükseltilmesini istemişti. Görüşmenin bu talep üzerine planlandığı öğrenilirken, emeklilere verilecek yeni ikramiye tutarlarının da belirlenmesi öngörülüyor.