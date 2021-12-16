2022 Asgari Geçim İndirimi rakamları belli oldu

Asgari ücrete yapılan zamla birlikte Asgari Geçim İndirimi (AGİ) rakamları da belli oldu. Buna göre; bekar çalışan ve evli eşi çalışanlarda Asgari Geçim İndirimi 402 TL alacak. Bu ücret, 2021 yılında 268,31 TL olarak uygulanıyor.

İşçinin kendisi ile birlikte bakmakla yükümlü olduğu kişiler için uygulanan yeni AGİ rakamları, 2022'nin şubat ayında maaşlara yansıyacak.

2022’de uygulanacak AGİ ücretleri şöyle:

Bekar: 402 TL

Evli eşi çalışmayan: 481,5 TL

Evli eşi çalışmayan: 1 çocuklu 543 TL

Evli eşi çalışmayan: 2 çocuklu 603 TL

Evli eşi çalışmayan: 3 çocuklu 684 TL

Evli eşi çalışmayan: 4 çocuklu 684 TL

Evli eşi çalışmayan: 5 çocuklu 684 TL

Evli eşi çalışan: 402 TL

Evli eşi çalışan: 1 çocuklu 462 TL

Evli eşi çalışan: 2 çocuklu 522 TL

Evli eşi çalışan: 3 çocuklu 603 TL

Evli eşi çalışan: 4 çocuklu 643,5 TL

Evli eşi çalışan: 5 çocuklu 684 TL

2021 senesinde uygulanan AGİ ücretleri listesi ise şöyleydi:

Bekar: 268,31TL

Evli eşi çalışmayan: 321,98 TL

Evli eşi çalışmayan: 1 çocuklu 362,22 TL

Evli eşi çalışmayan: 2 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışmayan: 3 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan: 4 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan: 5 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışan: 268,31 TL

Evli eşi çalışan: 1 çocuklu 308,55 TL

Evli eşi çalışan: 2 çocuklu 348,80 TL

Evli eşi çalışan: 3 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışan: 4 çocuklu 429,30 TL

Evli eşi çalışan: 5 çocuklu 456,13 TL

(ANKA)