2021'de 21 parti kuruldu, toplam siyasi parti sayısı 124 oldu

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının son kayıtlarına göre 2021 yılında 21 yeni siyasi parti kuruldu. Kurulan yeni partilerle birlikte toplam siyasi parti sayısı 124’e yükselirken,YSK verilerine göre ise seçime girme yeterliliğine sahip yalnızca 19 parti bulunuyor.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Siyasi Partiler bölümünde yer alan bilgilere göre, 2021 yılında 21 yeni siyasi parti kurulduğu öğrenildi. Meclis’te grubu bulunan ya da 1-2 milletvekili ile temsil edilen siyasi parti sayısı ise 14'e yükseldi.

Yeni kurulan bu partiler, “Gelişim ve Demokrasi Partisi, Sevgi ve Saygı Partisi, Doğuş Partisi, Cumhuriyet ve Adalet Partisi, Memleket Partisi, Türkiye Altın Çağ Partisi, Yeniden Diriliş Partisi, Tuğra Partisi, Aydınlık Demokrasi Partisi, Zafer Partisi, Bağımsızlık Partisi, Liberal Parti, Milli Birlik ve Gelişim Partisi, Adaletin Aydınlığı Partisi, Vatanseverler Partisi, Al Sancak Partisi, Yükseliş Partisi, Türkiye Gençlik Partisi, Dayatmasız Yaşam Partisi, Adalet ve Özgürlük Partisi, Milli Yol Partisi” oldu.