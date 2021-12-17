Aralarında Erdoğan'ın danışmanı da var: Yargıtay'ın 11 üyesi belli oldu

HSK, Yargıtay'da boşalan 22 üyenin yerine 11, Danıştay'da boşalan üyelerin yerine 3 yeni üye belirlemek için için Genel Kurul'da bir araya geldi.
Yargıtay'a seçilen isimler şu şekilde;
1- Mehmet ARI-Personel Genel Müdürü
2- Erdal DEMİR-Destek Hizmetleri Genel Müdürü
3-Ahmet Haşim BARDAKÇI-Yargıtay Genel Sekreter Yardımcısı
4-Süleyman YILDIRIM-Ankara Batı Ticaret Mahkemesi Başkanı
5-Selma BETİN-İstanbul BAM Daire Başkanı
6-Müslüm CANPOLAT-Yargıtay Cumhuriyet Savcısı
7-Nilgün ŞENER-İstanbul BAM Daire Başkanı
8-Beytullah METİN-Ankara BAM Daire Başkanı
9-Yunus Nadi KOLUKISA-Yüksek Müşavir
10-Aydın ŞİMŞEK-Anayasa Mahkemesi Baş Raportörü
11-Veysel Bektaş-Cumhurbaşkanı Danışmanı
Danıştay üyeleri ise Yunus Emre Sılay, İsmail Hakkı Sayın ve Esat Toklu yeni Danıştay üyeleri oldu.