Aralarında Erdoğan'ın danışmanı da var: Yargıtay'ın 11 üyesi belli oldu

HSK, Yargıtay'da boşalan 22 üyenin yerine 11, Danıştay'da boşalan üyelerin yerine 3 yeni üye belirlemek için için Genel Kurul'da bir araya geldi.

Yargıtay'a seçilen isimler şu şekilde;

1- Mehmet ARI-Personel Genel Müdürü

2- Erdal DEMİR-Destek Hizmetleri Genel Müdürü

3-Ahmet Haşim BARDAKÇI-Yargıtay Genel Sekreter Yardımcısı

4-Süleyman YILDIRIM-Ankara Batı Ticaret Mahkemesi Başkanı

5-Selma BETİN-İstanbul BAM Daire Başkanı

6-Müslüm CANPOLAT-Yargıtay Cumhuriyet Savcısı

7-Nilgün ŞENER-İstanbul BAM Daire Başkanı

8-Beytullah METİN-Ankara BAM Daire Başkanı

9-Yunus Nadi KOLUKISA-Yüksek Müşavir

10-Aydın ŞİMŞEK-Anayasa Mahkemesi Baş Raportörü

11-Veysel Bektaş-Cumhurbaşkanı Danışmanı

Danıştay üyeleri ise Yunus Emre Sılay, İsmail Hakkı Sayın ve Esat Toklu yeni Danıştay üyeleri oldu.