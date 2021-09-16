2021 KPSS sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 1-7-8 ve 15 Ağustos tarihlerinde uygulanan Kamu Personeli Seçme Sınavı (2021-KPSS) sonuçları ÖSYM'nin sonuç açıklama sisteminden erişime açıldı. KPSS sonuçları ardından kamu görevlisi olmak isteyen adaylar KPSS sonucu ile kamu kurum ve kuruluşlarına başvurabilecek ancak, başvurular bu kurum ve kuruluşların ilanlarında belirtmiş oldukları koşullar kapsamında yapılacak.

KPSS Genel Yetenek, Genel Kültür, Eğitim Bilimleri ve Alan Bilgisi ile ÖABT sonuçları erişime açıldı. KPSS sonuçları ardından kamu kurum ve kuruluşlarına başvurular başlayacak.

Sınav sonuçunu öğrenmek için tıklayınız.