KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı

Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasıyla beraber farklı şehirlerdeki üniversitelere yerleşen öğrenciler, barınmak için araştırmalara başladı.

Bu süreçte devlet yurdunda kalmak isteyen adaylar KYK yurdu başvurularını yaptı.

Öğrenciler başvurularını, 12 Eylül Pazar günü saat 23.59’a kadar e-devlet üzerinden yaptı.

Bakan Kasapoğlu KYK yurt sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

KYK yurtlarının kapasitesi ihtiyacı karşılamaktan uzak olduğu biliniyor. Özellikle üniversitelere yakın yerlerdeki özel yurt ve kira fiyatlarıysa çok yükselmiş durumda. Öğrencilerin ciddi bir barınma sorunu yaşıyor.