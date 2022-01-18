Geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın ismini yaşatmak üzere yeni bir karar alındı.
Türkiye Futbol Federasyonu, 2021-2022 sezonuna "Ahmet Çalık Sezonu" isminin verildiğini açıkladı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
İsmail Sarp Aykurt
İsmail Sarp Aykurt
2021-2022 sezonuna 'Ahmet Çalık Sezonu' adı verildi
Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonuna "Ahmet Çalık Sezonu" isminin verildiğini açıkladı.
Haber Merkezi
Geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın ismini yaşatmak üzere yeni bir karar alındı.
Türkiye Futbol Federasyonu, 2021-2022 sezonuna "Ahmet Çalık Sezonu" isminin verildiğini açıkladı.