2021-2022 sezonuna 'Ahmet Çalık Sezonu' adı verildi

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonuna "Ahmet Çalık Sezonu" isminin verildiğini açıkladı.

Haber Merkezi

Geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın ismini yaşatmak üzere yeni bir karar alındı.

Türkiye Futbol Federasyonu, 2021-2022 sezonuna "Ahmet Çalık Sezonu" isminin verildiğini açıkladı. 

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Ahmet Çalık'ın ölümüne neden olan kazanın nedenine ilişkin yeni iddia