Ahmet Çalık'ın ölümüne neden olan kazanın nedenine ilişkin yeni iddia

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor’da forma giyen futbolcu Ahmet Çalık’ın Ankara’da trafik kazasında hayatını kaybetmesi sonrası kazanın nedenine ilişkin tartışma sürüyor.

Güvenlik kamerası kaydında, Çalık’ın aracının düz yolda kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandığı görülüyor.

Kazanın sebebine ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmezken, uzmanlar "kızaklama" vurgusunda bulundu.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Aquaplaning-Hydroplaning (Kızaklama) lastiklerin, biriken su üzerinde dönme hareketi yerine kayma hareketi yapması anlamına geliyor. Lastiğin ön kısmında ani su birikmesiyle suyun derinliğine bağlı ani yavaşlama gerçekleşerek kontrol kayboluyor. Biriken suya oldukça yavaş girilmeli ve direksiyonun iki elle kuvvetli tutulması gerekiyor. Çalık’ın görüntülerinde de yolda su birikintisi olduğu ve öndeki kamyonun da yolda biriken suları dağıttığı göze çarpıyor. “Diş derinliği azalmış ve sertleşmiş lastiklere sahip bir arabanın buzda kösele ayakkabı giymiş insandan farkı yoktur” diyen uzmanlar uyarıyor: Lastik basıncı yanlış ve diş derinliği azalmış lastiklerin suda kızaklama yapma ihtimali çok daha yüksektir. Lastikleriniz ıslak havada yere daha zor tutunacağı için daha yumuşak frene basma tarzı tercih edin. Sert direksiyon hareketleri kayma ihtimalini artıracaktır. Öndeki araç ile güvenli bir seyir ve fren mesafesi bırakın.