2020'de 50 milyondan fazla kişi önemli depresif bozukluklar yaşadı

Yeni bir çalışmaya göre, geçen yıl koronavirüs pandemisi kitlesel olarak zihin sağlığına büyük bir hasar verdi. 2020 yılında 200'den fazla ülkede depresif ve anksiyete bozukluklarının yükünün fazlalaştığı ve depresif kişi sayısını yaklaşık üçte bir oranında arttığı gözlemlendi.

Lancet tıp dergisinde yayınlanan 'COVID-19 pandemisi nedeniyle 2020'de 204 ülke ve bölgede depresif ve anksiyete bozukluklarının küresel yaygınlığı ve yükü' başlıklı bir araştırmada pandemiden önce bile “zihinsel bozukluklar küresel sağlıkla ilgili yükün önde gelen nedenleri” arasında bulunurken koronavirüsün yayılması ve alınan kısıtlamalar yükü önemli ölçüde artırdı.

Dün yayınlanan araştırmaya göre büyük depresif bozukluklarda geçtiğimiz sene ilave 53,2 milyon vaka ve 76,2 milyon anksiyete bozukluğu vakası gözlemlendi.

En çok kadınlar ve gençler etkilendi

Çalışma ayrıca kadınların zihin sağlığının pandemiden erkeklerinkinden daha fazla etkilendiği sonucuna ulaştı. Okullar kapatıldıktan ve diğer sosyal kısıtlamalar getirildikten sonra akran etkileşimi eksikliğinden mustarip olduklarından, gençler daha büyük yaş gruplarından daha fazla etkilendi.

Yayınlanan makalede, "Ayrıca, ekonomik krizler sırasında ve sonrasında gençlerin işsiz kalma olasılığı yaşlı insanlara göre daha yüksek" ifadesine yer verildi.

Zihin sağlığı bozukluklarının diğer hastalık ve intihar risklerini artırdığına dair uyarıda bulunan çalışma, dünyanın dört bir yanındaki hükümetlere zihin sağlığı sistemlerini güçlendirme çağrısında bulundu.