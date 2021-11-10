2019'da kamu zararında birinci sırada olan DSİ zarar ettirilmeye devam ediyor

CHP İstanbul Milletvekili ve Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Emine Gülizar Emecan, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Tarım Bakanlığı’nın 2022 yılı bütçesi üzerindeki görüşmeler sırasında ülkenin su kaynaklarının planlanması, yönetimi ve işletilmesinden sorumlu olan Devlet Su İşleri'nin iyi yönetilmediğini söyledi.
Emecan komisyonda "İşleyişindeki sorunlar ve eksikler Sayıştay raporlarına da yoğun şekilde yansımış. Devlet Su İşleri, 2019'da kamu zararında birinci sıradaydı, 2020'de de bu kamu zararının sürdüğünü görüyoruz. Genel uygunluk bildiriminde yer alan bilgilere göre kurumun işlemleriyle ilgili yapılan hesap yargılaması sonucu 27 milyon 807 bin liralık tutarın sorumlularından tahsiline karar verilmiş ancak kurumdaki sorumlulardan son rakamlarla sadece 7 milyon 969 bin TL tahsil edilebilmiş" diye konuştu.
'Milyonlarca lira kamu zararı oluşmuş'
Bakana "Son tahsilat miktarı, şu andaki güncel miktar bu noktada nedir?" diye soran Emecan 2020 Sayıştay Raporu'ndan alıntı yaparak şöyle konuştu: