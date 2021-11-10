2019'da kamu zararında birinci sırada olan DSİ zarar ettirilmeye devam ediyor

CHP İstanbul Milletvekili ve Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Emine Gülizar Emecan, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Tarım Bakanlığı’nın 2022 yılı bütçesi üzerindeki görüşmeler sırasında ülkenin su kaynaklarının planlanması, yönetimi ve işletilmesinden sorumlu olan Devlet Su İşleri'nin iyi yönetilmediğini söyledi.

Emecan komisyonda "İşleyişindeki sorunlar ve eksikler Sayıştay raporlarına da yoğun şekilde yansımış. Devlet Su İşleri, 2019'da kamu zararında birinci sıradaydı, 2020'de de bu kamu zararının sürdüğünü görüyoruz. Genel uygunluk bildiriminde yer alan bilgilere göre kurumun işlemleriyle ilgili yapılan hesap yargılaması sonucu 27 milyon 807 bin liralık tutarın sorumlularından tahsiline karar verilmiş ancak kurumdaki sorumlulardan son rakamlarla sadece 7 milyon 969 bin TL tahsil edilebilmiş" diye konuştu.

'Milyonlarca lira kamu zararı oluşmuş'

Bakana "Son tahsilat miktarı, şu andaki güncel miktar bu noktada nedir?" diye soran Emecan 2020 Sayıştay Raporu'ndan alıntı yaparak şöyle konuştu:

"Merkez ve taşrada toplam 6.504 teknik hizmetler sınıfı personeli çalışıyor ve DSİ'nin görev alanıyla ilgili her türlü planlama raporlarının ve yapım projelerinin hazırlanmasıyla görevli Etüt, Planlama ve Tahsisler ile Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlıkları da bulunuyor. Buna karşın, proje hazırlama işinde ihalelerle özel şirketlere verilme yöntemi seçilmiş. Kamu İhale Kurumu kamuya açık ihale ilanlarından derlenen verilere göre kurum sadece 2021'in Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları tarihli altmışın üzerinde danışmanlık ve proje yapım ihalesi yayımladı. Bazıları açık olarak yapılan ihalelerden bir kısmında da belli istekliler arasında ihale usulü tercih edilmiş. Yani milyonlarca lira kamu zararı oluşmuş.

'DSİ proje işlerini dahi özel şirketler aracılığıyla yapmaya yöneldi'

Sayın Bakan, kendi bünyenizde bu çalışmaları yapamamanızın nedenini sorgulamamız gerekiyor aslında. Neden? Çünkü tecrübeli personel açısından, hem nicelik hem de nitelik açısından bir can kaybınız, kan kaybınız var. Tecrübeli personel, gerekli atama ve yükselmeleri alamadığından ya emekli oldu kurumunuzdan ya da kurumu terk etmek zorunda kaldı. Yerine kimler geldi? Yerlerini tecrübesiz, siyaseten sizlere yakın kadrolar aldı. Şimdi de maalesef çalışamıyorlar, yeteri kadar üretemiyorlar gördüğümüz kadarıyla. Dolayısıyla, Devlet Su İşleri, projelendirme işlerini dahi özel şirketler aracılığıyla yapmaya yöneldi yani kurumsal çöküşten DSİ de nasibini aldı diyebiliriz.

'Bozkurt'ta dere yatağı imara açılırken DSİ ne yapıyordu?'

En son Kastamonu Bozkurt'a bakalım: Bozkurt'ta Ezine Çayı'nın taşması sonucu 82 vatandaşımız hayatını kaybetti. Orada dere yatağının daraltıldığını biliyoruz, taşkın yatağı binalarla da işgal edilmiş. Şimdi, taşkın ovası yatak genişliği 400 metre, daraltılmış güncel genişlik 15 metre; 400 metreden 15 metreye hapsederseniz suyu, 8-10 metre yükselir, sonuç afet olur. Burada suçlu aşırı yağışlar değil, doğrudan dere yatağını 400 metreden 15 metreye daraltan ve dere yatağını imara ve yapılaşmaya açan yetkililerdir. Devlet Su İşleri ne yapıyordu acaba bu süreçte diye sormak istiyorum. Kurumsal çöküş ve yanlış yönetimin sonuçlarından bir tanesi de işte bu. Tabii, öncelikle çözmeye niyetinizin olması gerekiyor.

'Bütçeyi ne için kullandınız?'

2020'de yedek ödenekten 1 milyar 132 milyon 977 bin lira aktarılmış. Bu yedek ödenekten aktarılan miktara neden ihtiyaç duydunuz? Ne için kullandınız? Birçok bakanlıkta bu şekilde bir usulün tercih edildiği de görülüyor. Yine, Devlet Su İşlerinin 2022 Bütçe Teklifi'nde Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği Programı altında 2021'de 54 milyon 312 bin TL ayrılmışken -ki bu bile bu mücadele için yeterli değilken- 2022, 2023, 2024 bütçesinde 6 milyon 302 bin TL'ye düşerek neredeyse onda 1'e düşmüş. Bunun nedeni nedir? Burada yapılması düşünülen ve vazgeçilen harcamalar hangi birimlerde, hangi bakanlıklarda ya da kurumlarda yapılacak?"