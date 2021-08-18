200’ü aşkın Türk vatandaşı Kabil'den ayrıldı

200’ü aşkın Türk vatandaşı, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A400 M tipi nakliye uçağıyla Kabilden ayrıldı.

Haber Merkezi

Afganistan'da bulunan 200’ü aşkın Türk vatandaşı, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A400 M tipi nakliye uçağıyla Kabil'den ayrıldı.

2 gün önce de Kabil'den kalkan tahliye uçağı İstanbul'a inmişti.

Haber

SÖYLEŞİ | Erhan Nalçacı ile Afganistan üzerine: ABD hegemonyasını sürdürmekte zorlanıyor