Afganistan'da bulunan 200’ü aşkın Türk vatandaşı, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A400 M tipi nakliye uçağıyla Kabil'den ayrıldı.
2 gün önce de Kabil'den kalkan tahliye uçağı İstanbul'a inmişti.
Haber Merkezi
Patronların Ensesindeyiz
Haber Merkezi
Haber Merkezi
200’ü aşkın Türk vatandaşı Kabil'den ayrıldı
200’ü aşkın Türk vatandaşı, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A400 M tipi nakliye uçağıyla Kabilden ayrıldı.
Haber Merkezi
Afganistan'da bulunan 200’ü aşkın Türk vatandaşı, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A400 M tipi nakliye uçağıyla Kabil'den ayrıldı.
2 gün önce de Kabil'den kalkan tahliye uçağı İstanbul'a inmişti.