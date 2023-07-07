'200 lira eridi, 500'lükler yıl sonuna kadar geliyor'

Enflasyondaki hızlı artış para birimlerini de etkiliyor. 1 liranın altındaki madeni bozukluklar tümüyle işlevsiz kalırken 200 liralık banknotların yetersizliği de gündeme geldi.

Ekonomim yazarı Şeref Oğuz, 500 liralık banknotların basımının kaçınılmaz olduğunu ifade etti, yıl sonuna doğru piyasada 10 liralık madeni para ve 500 liralık kağıt paraların dolaşıma sokulacağını belirtti. Oğuz'un "Seçim Ekonomisi 2.0’ın kodları" başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Şu anda piyasadaki en küçük banknot; 5 lira… Onunla sadaka dahi verilemez hale geldi. En büyük kupür ise 200 lira ve enflasyon yüzünden satınalma gücü hızla eriyor. ATM’ler kupür şişkini haline geldi. Bir üst kupürün 500 lira olduğunu biliyoruz ve artık çıkarılması kaçınılmaz oldu.

Emisyon uzmanı merkez bankacılar, en büyük kupürün emisyon içindeki payının yüzde 50’yi geçmesi halinde yeni bir kupürün dolaşıma çıkarılmasının zaten bir zorunluluk olduğunu hatırlatıyorlar. Enflasyon sebebiyle ATM’lerde gıcır gıcır 200’lükler ve tap taze 100'lükler görüyoruz.

Henüz mürekkebi kurumamış, seri numaraları birbirini izleyen banknotlar, aslında liramızın fazladan 1 sıfır aldığının da göstergesi… Asgari ücret, memur maaşları ve çıldıran etiketler… Fiyatlandırma davranışındaki bozulma, lirayı pula çevirdi bile.

Bu arada bir başka para haberi de şu; Hiçbir şey alamayan 5 lira yanı sıra 10 liralık kâğıt para, metale dönüşürken 1 liranın altındaki metal bozukluklar artık basılmayacak. İddia odur ki bu yılsonuna dek 500’lük piyasaya çıkarken 1000 liralık banknotun da 2024 içinde hazırlanacak. Bu arada 500’lüğün üzerinde ilk kadın guvernörümüzü Hafize Gaye Erkan’ın imzası olacağını da hatırlatmak isterim."