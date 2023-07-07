Tedavüldeki banknot sayısı yüzde 50 arttı: 200 lira basımında rekor

Artan fiyatlar nedeniyle Türk Lirası'ndaki erime hızlanırken tedavüle verilen en büyük banknot olan 200 liranın basımı rekor kırdı.

Merkez Bankası’nın Haziran 2023 sonu itibarıyla yayımladığı verilere göre tedavüldeki 200 lira sayısı geçen yıla kıyasla yüzde 135, geçen aya kıyasla yüzde 36 artışla 1 milyar 598 milyon 802 bin 579 adede ulaştı.

İlk kez 2009’da piyasaya çıkan 200 liranın Merkez Bankası kuruna göre o zamanki ortalama dolar karşılığı 129 dolardı, bu yıl ise 10 dolar.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre 100 liranın sayısı da aylık yüzde 31, yıllık yüzde 35 artışla 1 milyar 588 milyon 528 bin 606 adede çıktı.

Ayrıca yıllık olarak 50 lira sayısı yüzde 20, 10 lira sayısı yüzde 42, 5 lira sayısı yüzde 22 artarken 20 lira sayısı yüzde 9 azaldı.

Tedavüldeki toplam banknot sayısı ise yıllık yüzde 50, aylık yüzde 24 artışla 4 milyar 847 milyon adedi aştı.