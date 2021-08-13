20 yıldır AKP'nin iktidarda olduğu ülkede Yeni Şafak: Bu kandan siz sorumlusunuz

Ankara'nın Altındağ ilçesinde 2 Türk gencinin bıçakla yaralanmasıyla başlayan olaylarda, 18 yaşındaki Emirhan Yalçın yaşamını yitirdi. AKP'ye yakın Yeni Şafak gazetesi olay nedeniyle muhalefeti hedef gösterdi. Yeni Şafak'a göre 20 yıllık AKP iktidarı dışında herkes suçlu.
Manşetinden muhalefeti hedef gösteren Yeni Şafak gazetesi, “BU KANDAN SİZ SORUMLUSUNUZ” başlığı attı.
Haberde iki Suriyeli'nin işlediği Emirhan Yalçın cinayeti için CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İYİP Lideri Meral Akşener, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Ümit Özdağ hedef gösterildi.