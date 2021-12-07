'20 yılda çiftçilerin bankalara borcu yüzde 7000 arttı'

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi ve CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, tarımda büyüyen borç krizini gündeme getirdi. Gökçel yaptığı açıklamada AKP döneminde çiftçilerin borcunun yüzde 7 bin arttığını dile getirdi.

Gökçel, "AKP çiftçimizi bitirmeye devam ediyor. AKP’nin 20 yılda çiftçiyi getirdiği durum ortada. 2002 yılında çiftçilerin 2,2 milyar olan banka borcu bugün 156 milyar lirayı geçti. Çiftçimizin borç yükü AKP döneminde yüzde 7000 artmış" diye konuştu.

'Bu yıl çiftçiler gübre dahi alamadı'

AKP’nin tarımda yıkım politikası izlediğine değinen Gökçel, "Narenciye üreticisi, hububat üreticisi başta olmak üzere tüm üreticiler AKP döneminde perişan edilmiştir. Bu yıl çiftçiler gübre dahi alamadılar. Hayvancılıkla uğraşanlar yem alamadı. Süt inekleri kesime gidiyor. AKP’nin yıkım politikası sonucunda telafisi çok zor bir noktaya geldik. Çiftçilerimiz tarımdan uzaklaşıyorlar" dedi.

Tarım sektörünün yılın 3. çeyreğinde küçüldüğünü belirten Gökçel şöyle konuştu:

"Sektörel olarak bakıldığında bu yılın üçüncü çeyreğinde tarım sektörü geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,9 oranında, inşaat sektörü ise yüzde 6,7 oranında küçüldü. Tarım sektörünün yarattığı katma değer yılın ilk dokuz aylık döneminde ise yüzde 2,8 oranında azaldı.

Türkiye şu an gıda enflasyonunda dünyada beşinci sırada. İnsanların alım gücü azaldı. Rekoltede düşüş var. Çiftçinin GSMH’dan aldıkları pay düştü. Çiftçi tarımdan uzaklaşıyor. Böyle giderse kalıcı gıda krizi ile karşı karşıya kalabiliriz."