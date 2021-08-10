20 yıl Afganistan'ı işgal eden ABD: Ülke onların, Taliban'a karşı çaba sarf etmeleri gerekiyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Afganistan'da Taliban örgütünün son bir buçuk ayda 6 şehir merkezinde kontrolü eline geçirdiğini ve "ülkedeki güvenlik durumunun hiç iyi yönde gitmediğini" açıkladı.

Euronews'in haberine göre Pentagon sözcüsü John Kirby, gelişmelerden dolayı ABD'nin büyük endişe duyduğunu belirterek, Afganistan kolluk kuvvetlerinin terörle mücadelede oldukça etkin olduğunu kaydetti.

Kirby, "Savunmaları gereken ülke onların. Şimdi büyük bir çaba sarf etmeleri gerekiyor. Şehir merkezlerinde yaşayanlar onların vatandaşı. Şu anda teröre karşı mücadele edip yavaş yavaş liderliği ellerine almaları gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Afganistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamadaysa yaptığı ülkenin güneyindeki Kandahar vilayetinin Dand, Zirey ve merkez ilçelerinde Taliban'a karşı hava saldırısı düzenlendiği kaydedildi. Saldırılarda 47 Taliban üyesinin öldürüldüğü, 25 militanın da yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, saldırıda Taliban'a ait 2 sığınak, 1 araç, çok sayıda silah ve mühimmatın imha edildiği kaydedildi.