20 yaşındaki işçi hayatını kaybetmişti: 'Tedbirler alınmış olsaydı şu anda yanımızda olacaktı'

DİSK’e bağlı LİMTER-İş Sendikası, Tuzla’da bulunan Hidrodinamik Tersanesi’nde dubanın üstünde çalışırken denize düşmesi sonucu yaşamını yitiren 20 yaşındaki İbrahim Dal hakkında açıklamada bulundu.

LİMTER-İş Sendikası Genel Başkanı Kanber Saygılı, “Deniz dalgalı olduğundan dolayı duba üzerinde çalışmanın olmaması gerekirken, duba üzerinde çalışma yaptırılıyor. Buna rağmen, duba üzerinde çalışılsa dahi en azından bir gözlemcinin orada olması gerekir, gözlemci yok” dedi.

Saygılı söz konusu iş cinayetine ilişkin yaptığı açıklama şöyle:

“Taşeronluğun ve aynı zamanda örgütsüzlüğün hüküm sürdüğü tersanelerde iş cinayetleri hız kesmeden devam ediyor. Bir buçuk ay içerisinde 5 işçi arkadaşımız işçi cinayetine kurban gitti. Tek sebebi, işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerinin tersane patronları ve taşeronları tarafından maliyeti artıran gereksiz masraf olarak görülmesi.

Bugün, 20 yaşında bir arkadaşımız Hidrodinamik Tersanesi’nde duba üzerinde çalışırken denize düşüyor ve iki saat sonra cesedi denizden çıkarılıyor. Deniz dalgalı olduğundan dolayı duba üzerinde çalışmanın olmaması gerekirken, duba üzerinde çalışma yaptırılıyor. Buna rağmen, duba üzerinde çalışılsa dahil en azından bir gözlemcinin orada olması gerekir, gözlemci yok. İşçi arkadaşımızın üzerinde can yeleği olması gerekir, can yeleği yok. Şayet bu tedbirler alınmış olsaydı, bunlar gereksiz masraf olarak görülmemiş olsaydı işçi arkadaşımız şu anda yanımızda olacaktı.

Tek çaremiz var, tek çare tersanelerde işçi sınıfının örgütlenmesi. Örgütlü olmadığımız koşullarda tersane patronlarında taşeronların ve genel anlamda patronların kar hırsına kurban gitmeye devam edeceğiz.” (ANKA)