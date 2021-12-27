20 bin sözleşmeli sağlık personelinin yerleştirme sonuçları açıklandı

Sağlık Bakanlığı tarafından KPSS puanıyla atanacak 10 bin 348'i hemşire, bin 600'ü ebe ve 6 bin 604'ü çeşitli branşlardaki sağlık teknisyeni-sağlık teknikerinin atama sonuçları yayınlandı.

Haber Merkezi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20 bin sağlık personelinin atama sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı tarafından KPSS puanıyla atanacak 10 bin 348'i hemşire, bin 600'ü ebe ve 6 bin 604'ü çeşitli branşlardaki sağlık teknisyeni-sağlık teknikerinin atama sonuçları yayınlandı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

“20.000 sözleşmeli sağlık personelinin yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Sonuçlara https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numarası ve şifreyle erişebiliyor. Yeni çalışma arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyor, başarılar diliyorum.”

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