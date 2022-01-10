20 Aralık'ta yapılan 'arka kapı' operasyonunu açıkladı: 'Cayır cayır dolar satmış'

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Fox TV'de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programının konuğu oldu.

"20 Aralık akşamı Cumhurbaşkanı bir açıklama yaptı. Yeni bir mevduat sistemine geçiyoruz diye. Aynı gece döviz kurunda bir gerileme yaşandı. Bir algı oluşturuldu. Yeni sistemin dövize faydası oluyor diye. Fakat bir baktık o akşam ve ertesi gün Merkez Bankası arkadan cayır cayır dolar satmış" diyen Babacan, "Arka kapıdan 130 milyar doları satmıştı ya, aynı işi tekrarlamış. Rakamlar çok açık" ifadesini kullandı.

Babacan, "Merkez Bankası'nın rezervi eksiye düştü. Kasımın sonunda rakam eksi 47, aralık sonunda eksi 64. Demek ki aralık ayında Merkez Bankası 17 milyar dolarlık döviz satmış. Bunun 9 milyarını da gizli saklı yapmış. Bu 17 milyar dolar nerede? Cevap veremiyorlar çünkü gizli saklı yapıyorlar" diye konuştu.