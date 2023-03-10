2. Ordu Komutanı Erdoğan'ı karşılayamadı: 'Protokolde isminiz yok...'

11 ili yıkan Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Malatya'ya giden AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 2. Ordu Komutanı'nın karşılayamadığı öğrenildi.

Talat Atilla'nın Turktime'da köşesine taşıdığı olayda karşılamaya giden 2. Ordu komutanı Orgeneral Metin Gürak'a "Protokolde isminiz yok" denilmiş.

Atilla'nın yazısının ilgili bölümü:

"İktidardaki dikkat ve senkronizasyon bozukluğuna, aldığım bir bilgiyi sunarak çarpıcı örnek vereyim. Cumhurbaşkanı Erdoğan depremde zarar gören illerin sorunlarını yerinde ziyaret etmek için 10.02.2023 tarihinde Malatya'ya gitti. Bilirsiniz, 2. Ordu Türk Kara Kuvvetlerine bağlı 4 ordudan biridir. Karargâhı da Malatya'dadır.

Anadolu'yu Suriye, İran ve Irak'tan gelecek dış tehditlere karşı korumak üzere konumlandırılmış çok stratejik bir kuvvettir. Doğal olarak Erdoğan'ı karşılamak için 2. Ordu komutanı Orgeneral Metin Gürak da Malatya Havalimanına gitti. Lakin Cumhurbaşkanlığı protokolünü aşamadı! Orgeneral Gürak, kimliğine kadar gösterdi ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına dahi yaklaştırılmadı. 2. Ordu Komutanı Gürak'a gösterilen gerekçe 'Protokolde isminiz yok!' İyi ama 2. Ordu Komutanı bölgenin, yani Erdoğan'ın ziyaret ettiği Malatya'nın en üst rütbeli komutanı değil mi? O protokolde yer almayacak da kim alacak?"