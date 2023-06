2 milyon dolar fidye istediler: İçinde polisin de olduğu 'çete' için karar çıktı

İzmir Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ve karara bağlanan dava dosyasına göre, bir dizi soruşturma ve davanın açılmasına neden olan olay 16 Kasım 2019 akşamı yaşandı. Hakkında "FETÖ" soruşturması bulunan ve o dönem firari konumda bulunan Âdem Özdaman (37), iddiaya göre, söz konusu akşam kaçırıldı. Ailesi her yerde Özdaman’ı ararken, birkaç saat sonra, dayısı M. S. Y. cep telefonundan arandı. Arayan kişi, M. S. Y.’ye “Âdem elimizde. 2 milyon dolar hazırlayın” diyerek telefonu kapattı.

‘2 milyon dolar fidye istiyorlar’

Halk TV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, Özdaman Ailesi, gelen bu telefon üzerine telaşlandı. Baba Bahattin Özdaman, yardım isteyebileceği kişileri aradı. Baba Özdaman’ın ilk aradığı isimlerden biri, Menderes Gezginci (50) isimli kişi oldu. Baba Özdaman, bu kişiye “Bizim Adem’i kaçırmışlar. Fidye için 2 milyon dolar istiyorlar. Ben bu parayı nereden bulayım” diyerek zor durumda olduğunu söyledi. Gezginci, bu görüşmede Özdaman’ı teselli etmeye çalışarak yardımcı olacağını söyledi.

Babayı restorana çağırdılar

Gezginci, kendilerine yardımcı olabilecek üst düzey emniyet görevlileri ile temasa geçeceğini söyledi. Baba Özdaman, bu kişiden haber beklemeye başladı. Bir süre sonra beklenen telefon geldi. Gezginci, Baba Özdaman’a, Aliağa’daki bir restoranın adını ve adresini verdi. Bir süre sonra belirlenen saate ve yerde buluşma gerçekleşti. Masada, Baba Özdaman’ın yanında kardeşi N. Özdaman da yer aldı.

Kimi emniyet müdürü kimi komiser oldu!

Restorana, Gezginci ile birlikte ise biri kadın 4 kişi geldi. Gelen kişilerden Münir Dokuzoğlu (58) kendisini emniyet müdürü olarak tanıttı. Bu kişi, polis memuru olan kardeşi T. Dokuzoğlu’nun ise Aliağa İlçe Emniyet Müdürü olduğunu söyledi. Gerçekte, Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube’de görevli polis memuru Hanifi Açıkgöz (50) ise Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürü olarak tanıtıldı. Bu kişilerin beraberindeki Tuğanna Gençay (28) ise İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görevli komiser olarak tanıtıldı. Masada yer alan bir diğer kişi ise Münir Dokuzoğlu’nun arkadaşı Nurettin Bayram oldu.

‘Balyoz gibi tepelerine bineriz’

Bu kişiler, Adem Özdaman’ı en kısa sürede kurtaracaklarını söyledi ve İzmir’de birçok kritik olayı çözdüklerini anlatarak baba Özdaman’ı etkilemeye çalıştı. Masada bulunan polis memuru Açıkgöz ise “HTS’den yer tespiti yapar tepelerine balyoz gibi ineriz” dedi. Bu süreçte, ailenin avukatı durumdan haberdar olunca Baba Özdaman’ı, tedbirli olması için uyardı. Avukatın uyarısı ile bu kişilerin kimi konuşmaları kayıt altına alındı. Bir süre sonra, anılan restorana avukat da geldi. Bu kişileri Baba Özdaman ile tanıştıran Menderes Gezginci, oğlunu kaçıran kişilerin 2 milyon dolar istediğini, ancak bu kişilerin çok daha düşük bir bedelle ‘sorunu’ çözeceğini söyledi.

Kimlik kontrolü ile plan çöktü

Avukatın da durumdan şüphelenmesi ile jandarmaya haber verildi. Jandarma ekipleri, restorana geldi. Kendilerini üst düzey emniyet görevlisi olarak tanıtan kişilerin de olduğu masada kimlik kontrolü yapıldı. Böylece, plan da kısa sürede çökmüş oldu. Bu esnada, Tuğanna Gençay’ın üzerinde bir telsiz bulundu. Bu telsize de el konuldu.

5 kişiye hem hapis hem para cezası

Gözaltına alınan kişilerden Hanifi Açıkgöz, Menderes Gezginci, Münir Dokuzoğlu ile Nurettin Bayram 22 Kasım’da tutuklandı. 5 ay kadar tutuklu kalan bu kişiler Özdaman ailesine yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi. Yargılamaları Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan 5 sanık, mahkemede yaptıkları savunmada da, benzer ifadeler kullandı. Yapılan yargılama sonrası mahkeme Hanifi Açıkgöz, Menderes Gezginci, Münir Dokuzoğlu, Nurettin Bayram ve Tuğanna Gençay’a, kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık teşebbüsünde bulundukları gerekçesi ile 4’er yıl 6’şar ay 18’er bin TL de adli para cezası verdi.

‘Verilen cezalar az’ itirazı

Mahkeme, 16 Kasım 2019 akşamı, Adem Özkan’ı kaçırdıkları iddia edilen A. D. (35), A. H. C. (29), C. D. (29), E. M. Ş. (29), E. O. (29) ve M. C. (36) hakkında ise beraat kararı verdi. Mahkemenin gerekçeli kararında, Adem Özdaman’ın, ailesinden para koparmak için, anılan şüphelilerle, kaçırıldığı senaryosunu devreye soktuğu kaydedildi. Özdaman Ailesinin avukatı Abdi Yaşar ise, İstinaf Mahkemesi’ne sunduğu itiraz dilekçesinde 5 kişiye verilen cezanın yetersiz olduğunu öne sürdü. Av. Yaşar, beraat edilen sanıklar hakkındaki kararın ise kaldırılarak tutuklanmaları talebinde bulundu.