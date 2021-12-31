2 çocuğu istismar etmekle suçlandı, serbest bırakıldı

Ankara’daki özel eğitim kurumunda öğretmenlik yapan Y.M.’nin, özel ders verdiği 8 ve 14 yaşlarındaki iki çocuğu istismar ettiği ileri sürüldü.

İddiaya göre istismar olayı, iki çocuktan birinin özel derse gitmek istememesi üzerine ortaya çıktı. Eylül 2021’den Aralık ayının ortalarına kadar Y.M.’den ders alan çocuklardan biri, ailesine, “Ben derse gitmek istemiyorum” dedi.

ANKA’nın haberine göre, durumdan şüphelenen aile, Y.M.’nin çocuklarını istismar ettiğini öğrendi. Bu durum, diğer çocuğun ailesine bildirildi. Diğer çocuğun da Y.M.’nin istismarına uğradığı anlaşıldı. Aileler, Y.M.’yi 25 Aralık’ta savcılığa şikayet etti.

İki çocuğun ifadesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk İzlem Merkezi’nde alındı. Çocuklar, öğretmenleri Y.M.’nin kendilerine yönelik istismarını anlattı.

Savcı tutuklama istedi, hakim reddetti

Gözaltına alınan Y.M., savcılıkta verdiği ifadede suçlamaları kabul etmedi. Y.M. kanser hastası bir çocuğu olduğunu söyleyerek tutuksuz yargılanmak istedi.

Savcı, Y.M.’yi tutuklanması talebiyle Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etti. Tutuklama talebini reddeden 4. Sulh Ceza Hakimliği, hakkında adli kontrol kararı verdiği Y.M.’yi serbest bıraktı. Hakim, kararının gerekçesinde, "Y.M.’nin küçük yaşta hasta bir çocuğu olduğunu, kaçma şüphesinin olmadığını ve delillerin büyük ölçüde toplandığını" savundu.

Savcı, hakimin bu kararına Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği’nde itiraz etti. Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği, “tutuklamaya yeter kuvvetli suç şüphesinin bulunmadığını” gerekçesiyle bu itirazı reddetti.