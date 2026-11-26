Sarı sayfalar olarak tarif edilen ilan sitelerinde yer alan fabrika ilanları son günlerde yeniden gündemde.

Türkiye genelinde yaklaşık 2 bin 400 fabrikanın satışa çıkarıldığı iddiası, sanayide topyekûn bir çöküş yaşandığı yorumlarıyla paylaşılıyor. Ancak sanayinin toplam büyüklüğü, sermayenin hareketleri ve güncel üretim verileri yan yana konulduğunda vitrindeki bu rakamın arkasında çok daha farklı bir tablo ortaya çıkıyor.

75 bini aşkın fabrika ve OSB rantı

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) verilerine göre Türkiye'de sadece Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) içinde bulunan fabrika sayısı 69 bin civarında. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerine göre ise bu 69 bin fabrikanın 61 bin 500’ü faal. OSB dışındaki üretim tesisleri de eklendiğinde toplam sayının 75 bini aştığı tahmin ediliyor. OSBÜK’ün verdiği sayı ile Bakanlığın faal fabrika sayısı arasındaki fark çeşitli nedenlerle atıl tesislerin olduğunu gösteriyor. Bu hacimde ve Türkiye ekonomisinin büyüklüğü, dinamizmi dikkate alındığında olağan dönemlerde bile şirketlerin batması, elenmesi ya da el değiştirmesi sıkça yaşanıyor. Satıştaki fabrika sayısından hareketle sanayide bir çöküş saptaması yapmak güç.

İlan sayısını değerlendirirken gayrimenkulün kalanı gibi sanayi arsalarının da büyük bir ranta konu olduğu gerçeğini dikkate almak gerekiyor.

Ayrıcalıklı alanlar haline gelen OSB'lerde ve sanayi imarlı bölgelerde ihtiyacından fazla yer alıp tesis kuran, ardından bunları spekülasyon amacıyla satışa çıkaran kesimler var. Borca karşılık finans kuruluşlarına, müşterilere, her türden alacaklıya geçen tesisler de yine bir satış piyasası oluşmasını destekliyor. Uzmanlar satılık görünen 2 bin 400 fabrikanın önemli bir kısmının üretimden kopuşu değil, bu piyasa ve arsa spekülasyonunu yansıtabileceğine işaret ediyor.

Şirketlerin az zarar hesabı: Faturayı emekçi halka yıkmak

2020-2025 dönemi sanayi sermayesi açısından inişli çıkışla seyrine rağmen patronlar açısından tarihinin en parlak dönemlerinden biri oldu.

Özellikle 2021-2022 yıllarında TL’nin değer kaybı başta olmak üzere bir dizi nedenle ihracatta büyük bir sıçrama gerçekleşti. 2024’ten itibaren yüksek üretim artışları bazı sektörlerde ılımlı büyümeye, bazı sektörlerde ise kısmi daralmalara bıraksa da sanayi üretimin bazı yukarı taşınmış oldu. Pek çok sektörde dönemsel çok yüksek kârlılıklar yakalandı. Aşağıdaki tablo dönemin sermaye açısından “ihtişamı”nı iyi bir şekilde özetliyor.

Elbette söz konusu hızlı ancak dalgalı büyüme döneminde ölçek büyütmek üzere yeni yatırımlara girişen, özellikle dış talep yavaşlamasını öngöremeyen, yüksek borçla yakalanan şirketler oldu. Örneğin tek başına Vestel'deki küçülmenin tedarik zincirinde yarattığı artçı sarsıntılar bile dışarıya yansıyandan daha büyük.

Buna karşın 2020-2025 döneminde sanayi kesiminde devasa bir para birikti. Bugün orta ölçekli firmalarda işleri çevirmekte zorlananlar olsa da gündeme gelen iflas ve konkordatolar çoğu zaman sıfırı tüketmekten kaynaklanmıyor. Şirketler bu adımları daha çok zararı en aza indirmek ve mümkünse faturayı önce kendi işçilerine, sonra topluma yıkmak için atıyor.

Sermaye yer değiştirirken

Kapanan fabrikalar ve yabancı sermaye çıkışı tartışılırken gözden kaçan iki önemli nokta var.

Birincisi, yabancı sermayenin bir bölümü Türkiye'yi terk etmedi, ülke içinde yer değiştirdi. Örneğin Kocaeli'den Konya'ya taşınan yabancı sermayeli fabrikalar oldu. Şirketler bu hamleyle hem daha ucuz arsa, genişleme imkanı ve devlet teşviki aldı hem de geçmişin sendikalı ve yüksek ücretli işçi profilinden kurtularak işçilik maliyetlerini düşürdü.

İkincisi ise bazı alanlarda yerli sermayenin güçlenerek yabancıların yerini alması. Bunun en net örneği İzocam. Eskiden Koç grubuna ait olan İzocam 2000'lerde Fransız Saint-Gobain'e satılmıştı. Saint-Gobain zamanla piyasada hantal kalınca, eski TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın şirketi ODE Yalıtım başta olmak üzere eski İzocam bayileri hızla büyüyerek pazarı ele geçirdi.

Faiz kıskacı ve bankalara geçen tesisler

Yüksek enflasyon nihai olarak sermayeye yarasa da yüksek faizler, artan borçlanma maliyetleri, finansman riskleri ve son fon meselesi sanayi sermayesinin bir bölümü için zemini iyice kayganlaştırdı. Bu süreçte borcunu çeviremeyip gerçekten batan ve fabrikası alacaklı bankalara geçen şirketler de var.

Sanayideki sıkışmanın gerçek boyutunu anlamak için emlak sitelerindeki ilanlardan çok bankaların eline geçen tesis sayısına bakmak gerekiyor. Ancak yine de Türkiye’de üretimin yapısı göz önünde bulundurulduğunda binler mertebesinde batışın domino etkisi olacağı, daha fazla hissedileceği de bir diğer gerçek.

2026 üretim verileri ne gösteriyor?

Son üç yıldır sanayi üretim verileri genel olarak inişli çıkışlı bir seyir izliyor. 2026 yılının ilk 9 ayında da zayıf bir performans söz konusu. Bu dönemde imalat sanayi üretimi sadece yüzde 0,5 arttı. Özellikle ihracattaki yavaşlama, Avrupa talebi başta olmak üzere bu zayıf seyirde etkili. Ancak önemli sektörlere bakıldığında hazır giyim haricinde güçlü daralma gösteren sektör yok.

2024 sonrasında en çok daralan ve daralmanın çok ötesinde işçi çıkaran tekstil ve giyim sektörlerinde 2020-2023 döneminde bir tür “yeniden dönüş” olarak değerlendirilebilecek bir büyümenin yakalandığı, özellikle giyimde TL’nin değer kaybından fazlasıyla yararlanıldığı düşünüldüğünde bir tür normalleşme olduğu söylenebilir. Buna rağmen çok büyük bir fırsatçılıkla özel dönem kârlarını korumak üzere çok fazla işçi çıkarma eğilimi sergilendiği de aşikâr. Otomotiv yan sanayi, fabrikasyon metal ürünleri, plastik ve kauçuk gibi sektörler dış talep daralması ve dalgalanmalarını savunma ve havacılık sanayiindeki büyümenin desteği ve geçmiş dönem birikimleriyle atlatıyor. Savunma sanayi büyümesini doğrudan ifade eden diğer ulaşım araçları, bilgisayar-elektronik-optik, elektrikli teçhizat gibi sektörler imalat sanayi ortalamasının üzerinde büyürken hazır giyimde büyük daralma, tekstil ve gıdada çok sınırlı büyüme söz konusu.

Bir tür sektörel ayrışma gözleniyor. Doğrudan yurttaşın alım gücüne dayanan dayanıklı ve dayanıksız tüketim malları yıl genelinde zayıf bir performans sergilerken, yatırım odaklı sermaye malları üretimi istikrarlı biçimde büyüdü.

Kaynak: TÜİK

Bilgisayar, elektronik ve optik ürünleri ile diğer ulaşım araçları imalatı yılın ilk 9 ayında hızlı büyürken Eylül ayında adeta rekor düzeyde artış kaydetti. Otomotiv ve elektrikli teçhizat üretimi de büyüme trendini korudu. Vestel dolayısıyla beyaz eşya üretiminde büyük bir daralma olmasına rağmen hem diğer beyaz eşya üreticilerinin durumu hem de beyaz eşya dışı elektrikli teçhizatta (enerji ekipmanları, jeneratör, elektrik depolama sistemleri vb) ortalamanın üzerinde bir sonuç yaratmış durumda. Üstelik Vestel’deki keskin daralmanın yan sanayi başta olmak üzere tüm tedarikçilerinde yıkıcı etkileri yarattığı söylenebilir.

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Tedarik zinciri ve iktidarın yangın söndürme hesabı

Türkiye'de sermaye belirli ellerde yoğunlaşmış durumda ve orta ölçekli sermaye grupları kendi başına bağımsız hareket etmiyor.

Örneğin hem Vestel'e hem Arçelik'e hem de otomotiv devlerine parça üreten, ihracat da yapan bir yan sanayici, büyük şirketlerin belirlediği fiyatlarla çalışıyor. Sarsıntı anında büyüklerin riskini üstleniyor ama üretim zincirindeki kritik yeri nedeniyle kolayca gözden çıkarılamıyor.

Bu büyük tedarik ağlarının dışında kalan gıda ve hazır giyim firmaları ise tek alıcı konumundaki dev zincir marketlerin ve büyük giyim markalarının kurduğu ağlara bağımlı. Finansallaşmanın da artmasıyla Türkiye kapitalizmi 20-25 yıl öncesine kıyasla krizin domino etkisiyle yayılmasına çok daha açık hale geldi. AKP iktidarının en belirgin hamlesi ise kritik eşiklerde bu domino etkisi başlamadan küçük yangınları söndürmek oldu. İktidar bunu bazen şirketleri kurtarıp yüzdürerek, bazen de piyasada gürültü ve zincirleme hasar yaratmadan sorunlu firmaları sessizce eleyerek yapıyor.

Yurtdışı yatırımlarda frene basıldı

İçeride bu dengeler sürerken büyük sermayenin yurtdışına açılma hızında da bir yavaşlama eğilimi olması bekleniyor.

Son 10-15 yılda Arçelik, Şişecam, Eczacıbaşı ve Sabancı başta olmak üzere büyük gruplar yurtdışında ciddi yatırımlar yaptı. Ticaret Bakanlığı verilerine göre Türkiye sermayesinin yurtdışı doğrudan yatırım tutarı 2016 yılında 35,9 milyar dolarken 2026 yılında 69,2 milyar dolara ulaştı. Önemli bir büyüme gerçekleşti. 2026 dış yatırım stokunun yüzde 62’si finans ve sigorta faaliyetlerinden kaynaklanırken kalan ağırlıklı olarak sanayi yatırımları.

Kaynak: Ticaret Bakanlığı

Ancak mevcut küresel koşullar ve emperyalist rekabetteki sıkışma, güçlü bir bölgesel uzlaşı sağlanmadıkça son 10 yılın yatırım dalgasının kısa vadede tekrarlanmasını zor olabileceğine işaret ediyor. Türk sermayesinin Mısır, Pakistan, Hindistan ve özellikle Rusya pazarlarında yaşadığı kayıplar da yurtdışı hamlesini frenleyen etkenler arasında yer alıyor.

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