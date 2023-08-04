2 aydır maaşlarını alamayan TOGG işçileri iş bıraktı

TOGG’un Bursa’nın Gemlik ilçesindeki fabrika şantiyesinde yüklenici Yapı Merkezi firmasının teşeronu Anel Elektrik ve Sinay Enerji bünyesinde çalışan İnşaat ve Yapı İşleri Sendikası üyesi işçiler, ücretlerini 2 aydır almadıklarını belirterek iş bıraktı.

Şantiye bahçesinde toplanan işçiler, "İnşaat işçisi köle değildir" diyerek yaptıkları basın açıklamasında şunları kaydetti:

"Ödenmeyen ücretlerimiz için bugünden itibaren greve çıkıyoruz. Ücretlerimiz ödenene kadar greve devam edeceğiz. İki aydır ödenmeyen ücretlerimizin ödenmesini istiyoruz, buradan tüm yetkilileri göreve davet ediyoruz."