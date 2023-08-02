'Demir Export işçisi yoksulluğa mahkum edilemez'

Manisa'nın Soma ilçesinde Türk-İş’e bağlı Türkiye Maden İşçileri Sendikası’nın örgütlü olduğu Demir Export A.Ş.’de, Kömür İşletmeleri tarafından işçilere yüzde 15 zam yapıldı. Bölgedeki birçok madende örgütlü olan sendikanın diğer işletmelerde yüzde 40 civarında zam anlaşması yaptığını öğrendiklerini söyleyen işçiler, sendikaya tepki gösterdi. İşçiler, iş yeri temsilcilerinden duruma tepki göstermelerini istediler. Temsilcilerin, “şirketle aralarını bozamayacakları” cevabı üzerine 50’ye yakın işçi sendikadan istifa etti.

Demir Export A.Ş’de yaşanan gelişmeler üzerine TKP Soma İşçi Evi açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

“Demir Export A.Ş. herkesin yakından tanıdığı Koç Holding şirketlerinden birisidir.

İşçiler ev kirasını ödeyemediği için evinden atılıyor, gelirleri her geçen gün eridiği için sofralarındaki ekmek azalıyor. Koç Holding ise, daha dün sadece ikinci çeyrekte 20 milyar lira kâr elde ettiğini açıkladı. 20 Milyar lira…

Milyarlarca lira kazanan gözü doymaz patronlar, işçilere açlığı reva görmüştür. İşçilerin örgütü olması gereken sendika ise reva görülen bu açlığı onaylamıştır.

Soruyoruz;

Türkiye Maden-İş Sendikası, Soma maden işçisinin sendikası mı yoksa Koç Holding’in mi sendikasıdır?

Soma’yı çiftlikleri sanan maden patronlarına sözümüzdür; bizden çaldığınız her şeyi geri alacağız. Yağmaladığınız ülke kaynaklarının tamamını halk için seferber edeceğiz.

Yağmacı Holding Koç’un milyarlarca dolar kâr ettiği bu düzene son vereceğiz, tüm maden işletmelerini devletleştireceğiz.

Soma İşçi Evi olarak, Demir Export A.Ş. İşçisinin yanındayız. Soma’yı cehenneme çevirmeye çalışan patronlara karşı tüm maden işçisi kardeşlerimizi Maden İşçileri Dayanışma Ağı’mızda örgütlenmeye çağırıyoruz. Tek kuruşumuzun, tek bir damla terimizin sömürülmesine izin vermeyelim.”