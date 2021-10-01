1994'te Erdoğan'ın önünü açtı, ikinci adımı yarıda kaldı: Oğuzhan Asiltürk kimdir?

Türkiye'de "Milli Görüş" adlı gerici hareketin önde gelen isimlerinden biriydi Oğuzhan Asiltürk.

Hayatı boyunca Türkiye'deki gerici faaliyetlerin örgütleyicilerinden olan Asiltürk, Milli Nizam Partisi'nden Saadet Partisi'ne uzanan bu kolun geride kalan önemli temsilcilerindendi. Asiltürk, daha önce belediye başkanlığı yolunu açtığı Erdoğan'a Saadet Partisi ittifakını da kazandırmak istiyordu ama isteği yarıda kaldı.

Siyaset hayatı Milli Nizam Partisi’nde başladı

1935 yılında Malatya’da doğan Asiltürk ilk ve ortaokulu, ardından da liseyi Malatya’da okudu.

İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'ni bitiren Asiltürk, serbest müşavir mühendislik yaptı. Oğuzhan Asiltürk’ün siyaset hayatı Milli Nizam Partisi’nde başladı. MNP’nin Ankara İl Başkanlığını yapan Asiltürk MSP’nin de kurucuları arasında yer aldı ve daha sonradan Genel Sekreteri oldu. Meclis’e ilk kez 1973’te Ankara Milletvekili olarak giren Asiltürk, 10 aylık CHP-MSP Koalisyon döneminde İçişleri Bakanlığı, 2. Milliyetçi Cephe Hükümeti döneminde de Sanayi Bakanlığı görevlerinde bulundu.

'Ferdin laik olması inançları olmayanların ortaya attığı bir yanlış fikirdir'

1975 yılında İçişleri Bakanı olarak katıldığı MTTB 53. Kongresi’nde yaptığı laiklik konuşması sonrası, Necip Fazıl Kısakürek tarafından eleştirildi. Kongrede konuşma yapmak üzere kürsüye çağırılan İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk, konuşmasının bir bölümünü laiklik ilkesine ayırarak “Laik devlette hiç kimseye ‘Sen niçin bu dine inanıyorsun?’ denilemez. Devlet laik olur ama fert laik olamaz, ferdin laik olması inançları olmayanların ortaya attığı bir yanlış fikirdir. Biz bunu kabul etmiyoruz. Laiklik ilkesini benimseyen Anayasamızda, devleti yönetenlerin dinlerine ve inançlarına karışılamaz. Bu teminat altına alınmıştır” dedi.

Kendisinden sonra Necip Fazıl Kısakürek sahneye çıkarak yaptığı konuşmayı eleştirdi. Kısakürek, Asiltürk’ün laiklik ile ilgili sözlerini eleştirirken laikliği “Fransız İhtilali’nin piçi” olarak tanımladı. Kısakürek, “Müslümanlığa bu ilke içinde yer aranamaz” ifadesini kullandı.

Erbakan'a en yakın isimlerdendi, Erdoğan'ın önünü açtı

Asiltürk Milli Selamet Partisi Davası sebebiyle yargılandı ve beraat etti. 10 yıl süreyle siyasetten yasaklandı. Asiltürk, 1987’de siyaset yasaklarının kalkmasıyla TBMM’ye tekrar girdi ve sırasıyla RP, FP ve SP’nin yönetim organlarında, Erbakan’a en yakın isimlerden biri olarak yer aldı. Erbakan, CHP’yle koalisyon görüşmeleri, MSP’de Korkut Özal’ın frenlenmesi, 1991’de MÇP ve IDP’yle yapılan “Kutsal İttifak” görüşmeleri, 1996’da “RefahYol” hükümetinin kurulması gibi meseleleri Asiltürk üzerinden çözdü. Parti içinde Erbakan dahil her zaman biraz çekinilen bir isim olduğu söylendi. Oğuzhan Asiltürk, Recep Tayyip Erdoğan’ın hayatında da önemli bir rol oynadı. 1994’te İstanbul Belediye Başkanlığı adaylığı için Erbakan’ın ilk tercihi Ali Coşkun olmasına karşın Asiltürk’ün devreye girmesiyle aday olarak Erdoğan seçildi.

Son operasyonu yarıda kaldı

Necmettin Erbakan'ın ölümünün ardından Saadet Partisi'nin Yüksek İstişare Başkanlığına seçilen Asiltürk, kendisini Erbakan sonrası hareketin arka plandaki lideri olarak tanımlıyordu.

7 Ocak 2021'de AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Asiltürk, Erdoğan'ın kendisine İstanbul Sözleşmesi'nin kalkacağını söylediğini belirtmiş, 20 Mart 2021'de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Türkiye, İstanbul Sözleşmesinden çekilmişti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşme sonrası Millet İttifakı'nın ortağı olan Saadet Partisi'ni Cumhur İttifakı'na yaklaştırmaya çalıştığı yorumları Saadet Partisi içerisinde tartışmalara neden olmuştu.