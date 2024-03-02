191 okul fay hattı üzerinde: 'Kaçında güçlendirme çalışması yapıldı?'

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO), ülke genelinde 4 bin 159 okulun deprem riski yüksek alanlarda bulunduğunu, ülke genelinde 191 okulun doğrudan fay hattı üzerinde yer aldığını belirten bir rapor hazırlamıştı. JMO, risk haritasına göre, bu alanlarda okul, hastane, idari yapılar, kritik altyapı ve konutların yer aldığı belirtilerek, söz konusu yapıların öncelikle gözden geçirilmesi gerektiği ifade edilmişti.
Jeoloji Mühendisleri Odası’nın verilerine dikkat çeken CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e fay hattı üzerinde yer alan okullardan kaçının yıkıldığını, kaçında eğitime devam edildiğini ve yıkılan okulların yerine yenilerinin yapılıp yapılmadığını sordu.
'Raporun üzerinden bir yıl geçti'
Başevirgen, "Rapora göre ülke genelinde 4 bin 159 okulun deprem riski yüksek alan üzerinde kurulduğu, 191 okulun da fay hattı üzerinde yer aldığı açıklanmıştı. Açıklanan raporun üzerinden bir yıl geçti” dedi.
Kaç okulda güçlendirme çalışması yapıldığını soran Başevirgen’in, Bakan Mehmet Özhaseki ve Yusuf Tekin’e yönelttiği sorular şöyle:
- Fay hattı üzerinde olan 191 okulun içinde yıkım kararı alınan okul sayısı kaçtır?
- 191 okulun içinde yıkılan okul sayısı kaçtır?
- 191 okul içinde fay hattı üzerinde olmasına rağmen eğitime devam eden okul sayısı kaçtır?
- 191 okul içinde yıkılan okulların yerine kaç tane yeni okulun inşaatına başlanmıştır?
- Manisa’da fay hattı üzerinde bulunan okul sayısı kaçtır?
- Manisa’da fay hattı üzerinde olmamasına rağmen deprem etki alanı içerisinde yer alan okul sayısı kaçtır?
- Türkiye geneli ve Manisa ayrı ayrı belirtilmek üzere; okulların kaçına deprem dayanıklılık testi yapılmıştır?
- Kaç okulda güçlendirme çalışması yapılmıştır?
- TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası’nın 2021 yılında yayınladığı “Manisa’nın Depremselliği” raporunda, “İzmir Manisa Planlama Bölgesi 1/1oo.ooo Ölçekli Çevre Düzeni Planı 23.06.2024 tarih ve 9948 sayılı Bakanlık oluru ile onaylanmıştır. Plan bu tarihten sonra 15 defa değişikliğe uğramış olup son plan değişikliği 26.10.2020 tarihinde yapılmıştır. Çevre düzeni planlarında diri faylar dikkate alınmamıştır” ifadeleri yer almaktadır. Bu tarihten sonra Manisa’da kaç bina inşa edilmiştir? Kaçı okuldur?