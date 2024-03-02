191 okul fay hattı üzerinde: 'Kaçında güçlendirme çalışması yapıldı?'

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO), ülke genelinde 4 bin 159 okulun deprem riski yüksek alanlarda bulunduğunu, ülke genelinde 191 okulun doğrudan fay hattı üzerinde yer aldığını belirten bir rapor hazırlamıştı. JMO, risk haritasına göre, bu alanlarda okul, hastane, idari yapılar, kritik altyapı ve konutların yer aldığı belirtilerek, söz konusu yapıların öncelikle gözden geçirilmesi gerektiği ifade edilmişti.

Jeoloji Mühendisleri Odası’nın verilerine dikkat çeken CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e fay hattı üzerinde yer alan okullardan kaçının yıkıldığını, kaçında eğitime devam edildiğini ve yıkılan okulların yerine yenilerinin yapılıp yapılmadığını sordu.

'Raporun üzerinden bir yıl geçti'

Başevirgen, "Rapora göre ülke genelinde 4 bin 159 okulun deprem riski yüksek alan üzerinde kurulduğu, 191 okulun da fay hattı üzerinde yer aldığı açıklanmıştı. Açıklanan raporun üzerinden bir yıl geçti” dedi.

Kaç okulda güçlendirme çalışması yapıldığını soran Başevirgen’in, Bakan Mehmet Özhaseki ve Yusuf Tekin’e yönelttiği sorular şöyle: