19 ilde 'RedHack' operasyonu: 33 kişi gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 'RedHack' adlı hacker grubuna Ankara merkezli 19 ilde yapılan operasyonda 33 kişi gözaltına alındı.

Başsavcılıktan operasyonla ilgili yapılan açıklamada, şöyle denildi:

“RedHack (Red Hackers Association, R.H.A.) Kızıl Hackerlar isimli illegal yapılanma içerisinde faaliyet gösteren örgüt mensuplarınca sahte nick/hesap kullanılarak yetkisiz erişim eylemlerini Zone-H (zone-h.org) adlı internet sitesinde yayınladıkları ve toplam 10 bin 17 internet sitesine yetkisiz erişim (hackleme) gerçekleştirdikleri, yetkisiz erişim (hackleme) gerçekleştirilen 10 bin 17 internet sitesinden 450'sinin ülkemiz kamu kurum ve kuruluşlarına ait olduğu, suça konu yetkisiz erişimleri örgüt adına gerçekleştiren ve açık kimlikleri tespit edilen 42 şüphelinin, 8 Mayıs 2023 tarihinden geçerli olmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatıyla 19 ilde gözaltına alınmalarına karar verilmiştir."