19 ilde 2 milyon 618 bin 272 metrekarelik arazi satışa çıkarıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) İstanbul, Ankara ve İzmir’in de aralarında bulunduğu 19 ildeki 444 arsayı satışa çıkardı. Konut, ticaret, sanayi, turizm tesis alanı, sanayi tesisi ve akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsaların 13 ve 14 Ekim tarihlerinde satılacağı açıklandı.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Adana, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Giresun, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin ve Muğla’da bulunan ve yaklaşık 2 milyon 618 bin 272 metrekare büyüklüğündeki 444 arsa, yüzde 25 peşinat 60 ay vadeyle satılacak. Arsaların toplam 3 milyar 285 milyon 239 bin TL muhammen bedelle (en düşük bedel) satılacağı açıklandı.

Eski askeri arazi

TOKİ’nin satılacağını açıkladığı arsalar arasında İstanbul’un Sancaktepe, Tuzla ve Başakşehir İlçelerindeki araziler de bulunuyor. Satışa çıkarılan Sancaktepe’deki alan ise aynı zamanda eski askeri arazi.

Sancaktepe Sarıgazi’de bulunan 47 bin metrekarelik arazinin 44 bin 217 metrekarelik kısmı en fazla 5 kat imar izniyle konut alanı olarak satışa çıkarıldı. Arazinin 2 bin 814 metrekarelik bölümü ise “akaryakıt ve servis istasyon alanı” alanı olarak satılacak. Bu arazilerin değerinin de en az 248 milyon TL olduğu belirtildi.

Satışa çıkarılan bu arazilere ait geçtiğimiz yıllarda yapılan açıklamalar ise oldukça dikkat çekici.

2013 yılında Türkiye’nin en büyük şehir hastanesinin Sancaktepe ilçesine inşa edileceği ve yer olarak Sarıgazi’deki askeri arazilerin seçildiği açıklanmıştı. Ardından, 23’üncü Motorlu Piyade Alayı'nın bulunduğu General İsmail Hakkı Tunaboylu Kışlası’nın taşınması karar verilmişti ve kışla Çorlu’ya taşınmıştı.

Hastane yapılacaktı

Ancak, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2019 yılındaki yerel seçimlerde miting meydanlarında, “Şimdi size Anadolu Yakası’nın en büyük şehir hastanesini kuruyoruz. 3 bin yataklı şehir hastanesini buraya, Sancaktepe’ye kuruyoruz. Yani, tüm Anadolu Yakası ağırlıklı olarak sağlıktaki hizmeti buradan alacak. Şu anda ihale hazırlıklarını yapıyoruz, ihalesini yapacağız ve şehir hastanesinin temelini atacağız” demesine ve aradan yıllar geçmesine rağmen eski askeri araziye şehir hastanesi yapılmadı.

Şehir hastanesi projesi için üç defa ihaleye çıkıldı ancak üç ihale de iptal edildi. Şehir hastanesi yapılacağı ve en az 15 bin kişi istihdam edileceği söylenen araziye geçtiğimiz yıl koronavirüs salgını nedeniyle Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi inşa edildi. Sancaktepe Şehir Hastanesi Projesi’ne dair uzun bir süredir açıklama yapılmadı.

Başakşehir’in Kayabaşı Mahallesi’nde de kamuya ait 10 bin 221 metrekare büyüklüğünde arazi de ticaret alanı olarak satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan arazi için en az 67 milyon 458 bin TL bedel belirlendi.

Ayrıca, Tuzla’nın Aydınlı Mahallesi’nde de Tuzla Jandarma Komando Tabur Komutanlığı arazisinin yanındaki yaklaşık 30 bin metrekare büyüklüğündeki dört ayrı parsel ticaret ve konut alanı olarak satılacak. Arazilerin en fazla 6 kat imar izni olduğunu belirtilirken dört ayrı arazi için toplam 82 milyon TL satış bedeli belirlendi. Öte yandan, Tuzla’nın Orhanlı Mahallesi’nde de Sabiha Gökçen Havalimanı’nın hemen yanında bulunan 9 ayrı arazi lojistik tesis, turizm, konut ve akaryakıt alanı olarak satışa çıkarıldı.

Tatil bölgeleri listede

TOKİ’nin arsa satacağı yerler arasında tatil birçok tatil bölgesi de bulunuyor. Satılacak arazi listesinde, Antalya Alanya’daki yaklaşık 50 bin metrekarelik arazinin turizm tesis alanı olarak en düşük 120 milyon TL bedelle satılacağı açıklandı.

Aydın’ın Didim ilçesindeki, 17 bin metrekarelik arazi turizm ve konut alanı olarak en düşük 21 milyon TL bedelle satışa çıkarılırken İzmir Çeşme’de de 27 bin metrekare büyüklüğündeki arazinin de satılacağı belirtildi. Ayrıca, İzmir’in Foça, Menderes ve Seferihisar ilçeleri ile Muğla’nın Bodrum ve Dalaman İlçelerinde de birçok arasa konut ve turizm alanı olarak satılacak.

Geçtiğimiz yaz günlerce süren orman yangılarıyla ülke gündeminden düşmeyen Muğla’nın Milas İlçesinde de çok sayıda arsa satılacak. TOKİ’nin satışa çıkardığı 444 arsanın tam 114’ü Milas’ta bulunuyor.

Özelleştirme İdaresi de arsa satıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı da farklı kentlerdeki birçok taşınmazı satışa çıkardı. İstanbul Kartal’daki 26 bin metrekare büyüklüğündeki ve tarla niteliğindeki arazi; konut, ticaret ve sanayi alanı yapılmak üzere 17 Kasım’da satılacak.

Ayrıca İzmir’in Urla ilçesinde üç, Çiğli İlçesinde ise iki arazi satılacak. Urla’daki arazilerin büyüklüğünün yaklaşık 60 bin metrekare büyüklüğünde olduğu açıklanırken arazilerin turizm, konut ve ticaret alanı olarak kullanıla bileceği belirtildi. Çiğli’de satışa çıkarılan iki arsanın ise büyüklüğünün yaklaşık 15 bin kilometre olduğu ve konut salanı olarak kullanılabileceği açıklandı. Öte yandan Muğla’nın Bodrum ilçesinde de toplam 55 bin metrekare büyüklüğünde üç arsa satılacak.

Özelleştirme İdaresi Ankara’nın Çankaya İlçesindeki Söğütözü Mahallesi’nde de milyonlarca liralık bir arazi satışa çıkardı. Dumlupınar Bulvarı’ndaki yaklaşık 25 bin metrekare büyüklüğündeki arazi, konut ve ticaret alanı olarak kullanılabilecek.

Satışa çıkarılan arazinin imar planlarına ilişkin de TMMOB Şehir Plancıları Odası (ŞPO) Ankara Şubesi’nin Danıştay 6’ncı Dairesi’ne planların iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle dava açılmıştı. Özelleştirme İdaresi ise davanın hâlâ sürmesine rağmen araziyi satışa çıkardı.