18 yaşından küçüklere otobüs ve uçak bileti satış yasağı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, "ailesinin veya kurumun bilgisi dışında evden ve yurtlardan kaçan, kayıp olan çocuk ve gençlerin başlarına gelebilecek, ileride yaşamlarını olumsuz etkileyebilecek olayların engellenmesi, izinsiz il dışına çıkmaların önüne geçilmesi, ailelerdeki kayıp çocuk infialinin yaşanmasının engellenmesi" gibi gerekçeler göstererek 18 yaşından küçüklere seyahat bileti satılmaması kararı aldı.

Buna göre şehirlerarası otobüs terminallerinde, hava yolları acentelerinde ve bilet satış noktalarında 18 yaşından küçüklere bilet satışı yapılamayacak.

Velisi, vasisi veya kanuni temsilcisi bulunmadan yalnız başına bilet talep etmeleri halinde iletişim araçları ile irtibata geçilerek çocuğun yapmak istediği seyahate ilişkin bilgilerinin olup olmadığı teyit edildikten ve bu durum tutanağa bağlandıktan sonra bilet satışı yapılabilecek.

İzmir'de veya gideceği ilde öğrenci olduğunu ispatlayan 18 yaşından küçüklere ise belge gösterdiğinde bilet satışı yapılabilecek.