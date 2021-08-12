17 yaşındaki fındık işçisi Belkize Çelik elektrik akımına kapılıp yaşamını yitirdi

Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Kösebucağı Mahallesi’nde 17 yaşındaki fındık işçisi Belkize Çelik, elektrik akımına kapılması sonucu yaşamını yitirdi.

Urfa’nın Siverek ilçesinden kente fındık hasat sezonu için gelen Belkize Çelik, kaldığı çadırda bilinmeyen nedenle elektrik akımına kapıldı. Genç kadının yerde hareketsiz şekilde yattığını gören yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Çelik'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Çelik'in cenazesi savcılık incelemesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.