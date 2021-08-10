Türkiye’de ilk COVID-19 vakasının bildirilmesinin üzerinden 17 ay geçti. Bu süreçte en az 1168 işçi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti, on binlerce işçi hastalandı. Diğer binlerce ölümün de neredeyse tamamı işçilerin aileleri ve bir evvelki işçi kuşağı olan emekliler. Bu durum COVID-19’un bir işçi sınıfı hastalığı olduğunun en büyük göstergesi. Yani salgın sürecinde Türkiye, tarihin en büyük ‘işçikırımı’ ile karşı karşıya kaldı.

İSİG Meclisi Temmuz ayı için hazırladığı raporda iktidarı aşı temininde geç kaldığı için eleştirerek işçilere aşı olma çağrısı yaptı:

"İşçilere çağrımızdır: İktidarın salgın politikaları ve sürece dair açıkça paylaşılmayan bilgilerden dolayı tereddütlerin olduğunu biliyoruz, anlıyoruz. Ancak COVID-19 aşı ile önlenebilir bir hastalıktır. Alanlarda nasıl insanca yaşanacak bir ücret, güvenceli çalışma, sendika hakkı, iş cinayetlerine ve salgında bize dayatılan koşullara karşı birlikte mücadele ediyorsak şimdi de birbirimize ve ailelerimize karşı sorumluluğumuz için ‘yaşamak ve yaşatmak için COVID-19 aşılarını olalım’…"

İSİG Meclisi'nin raporuna göre Temmuz ayında en az 146 iş cinayeti işlendi. Raporda ölen işçilerin cinsiyet, sektör, yaş, uyruk dağılımları da verildi.

Raporda şu bilgiler yer alıyor:

Yüzde 83’ünü ulusal basından; yüzde 17’sini ise yerel basın, işçilerin mesai arkadaşları, aileleri, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri, meslek örgütleri ve sendikalardan öğrendiğimiz bilgilere dayanarak tespit ettiğimiz kadarıyla Temmuz ayında en az 146 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti...

İş cinayetlerinin aylara göre dağılımına baktığımızda:

• Ocak ayında en az 203 işçi,

• Şubat ayında en az 142 işçi,

• Mart ayında en az 144 işçi,

• Nisan ayında en az 257 işçi,

• Mayıs ayında en az 236 işçi,

• Haziran ayında en az 173 işçi,

• Temmuz ayında en az 146 işçi hayatını kaybetti.

• 2021 yılının ilk yedi ayında iş cinayetlerinde en az 1301 işçi arkadaşımızı kaybettik.

146 emekçinin 116’sı ücretli (işçi ve memur), 30’u kendi nam ve hesabına çalışanlardan (çiftçi ve esnaf) oluşuyor.

İş cinayetlerinde ölenlerin 13’ü kadın işçi, 133’ü erkek işçi. Kadın işçi cinayetleri tarım, madencilik ve sağlık işkollarında meydana geldi.

Sekiz göçmen/mülteci işçi hayatını kaybetti: 4’ü Suriyeli, 2’si Türkmenistanlı, 1’i Afganistanlı ve 1’i Güney Koreli.

Ölümler en çok tarım/orman, inşaat/yol, taşımacılık, ticaret/büro/eğitim, madencilik, metal, enerji, belediye/genel işler, kimya ve konaklama işkollarında meydana geldi.

• Tarım işkolunda 24 işçi ve 21 çiftçi hayatını kaybetti.

• İnşaatlarda neredeyse her gün bir iş cinayeti meydana geldi.

Temmuz ayında iş cinayetlerinde ölenlerin 2’si (yüzde 1,3) sendikalı işçi. Sendikalı işçiler eğitim ve metal işkollarında çalışıyordu.

En fazla ölüm nedenleri trafik/servis kazası, yüksekten düşme, ezilme/göçük, kalp krizi, elektrik çarpması, patlama/yanma ve şiddet.

• Bir maden işçisi arkadaşımızı kene ısırması sonucu yakalandığı Kırım Kongo Kanamalı Ateşi nedeniyle kaybettik.

• 12 tarım ve 11 taşımacılık işçisi trafik/servis kazası nedeniyle hayatını kaybetti.

• İnşaatlardaki iş cinayetlerinin 14’ü yüksekten düşme nedenli.

10 çocuk çalışırken hayatını kaybetti. Çocuk işçiler tarım, ağaç, inşaat, enerji ve taşımacılık işkollarında çalışıyordu.

51 yaş ve üstünde ise çalışırken ölen 40 emekçi bulunuyor: Çiftçi ve esnaflar ile tarım, maden, büro, metal, inşaat, enerji, taşımacılık, tersane, sağlık ve belediye işçileri.

Genel olarak yaş gruplarına göre ölümlere bakarsak:

• 14 yaş ve altı yaş grubunda 3 işçi,

• 15-17 yaş grubunda 7 işçi,

• 18-27 yaş grubunda 26 işçi,

• 28-50 yaş grubunda 64 işçi,

• 51-64 yaş grubunda 30 işçi,

• 65 yaş ve üstü yaş grubunda 10 işçi,

• Ve yaşını bilmediğimiz/öğrenemediğimiz 6 işçi hayatını kaybetti.

11 ölüm İstanbul’da; 8 ölüm İzmir’de; 7’şer ölüm Afyon ve Antalya’da; 6 ölüm Manisa’da; 5’er ölüm Ağrı, Bursa, Gaziantep ve Şanlıurfa’da; 4’er ölüm Mersin, Muğla ve Samsun’da; 3’er ölüm Adana, Ankara, Bilecik, Erzincan, Kocaeli, Kütahya, Niğde, Osmaniye, Sakarya, Sivas ve Van’da; 2’şer ölüm Adıyaman, Aydın, Denizli, Giresun, Isparta, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Malatya ve Tekirdağ’da; 1’er ölüm Artvin, Balıkesir, Batman, Çorum, Elazığ, Erzurum, Hatay, Kars, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Konya, Ordu, Tokat, Trabzon, Zonguldak, Bulgaristan, Irak ve Namibya’da meydana geldi..