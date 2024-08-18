17 Ağustos'tan 6 Şubat'a: Adalet Peşinde Aileleri ve THTM 'kader değil cinayet' dedi

6 Şubat'ta hayatını kaybedenlerin ailelerinin kurmuş olduğu Adalet Peşinde Aileleri ve Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi, Büyük Marmara Depremi'nin yıldönümünde Bakırköy'de bir araya geldiler.

"17 Ağustos'tan 6 Şubat'a kader değil cinayet" başlıklı etkinlik depremlerde yaşamını yitirenler için saygı duruşuyla başladı.

Saygı duruşu sonrasında Jeoloji Mühendisleri Odası üyesi ve İstanbul Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Yıldırım Güngör söz aldı.

Türkiye'de gerçekleşen depremler ve bu depremlerden alınmayan derslere değinen Güngör, depremin değil mevcut tercih ve ihlallerin ölümlere neden olduğuna değindi.

'Kulak asılmayan uyarılar kayıpları artırdı'

Güngör, kaderci bir anlayışla depremin yarattığı yıkımlara karşı mücadele edilemeyeceğini bilime inanarak ancak bu mücadelenin mümkün olduğunu vurguladı.

“Evleri yıkan deprem değil” diyen Güngör 17 Ağustos depreminden önce de yapılan uyarılara kulak asılmamasının yaşanan yıkımı ağırlaştırdığını dile getirdi.

Jeolog Yıldırım Güngör'den sonra Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi üyesi ve Çevre Mühendisi Ömür Yaşayan söz aldı.

Şehirlerdeki imar faaliyetlerinin insanı değil rant ve yağmayı esas aldığına değinen Yaşayan, buna dair ancak kamucu bir sistemle tedbir alınabileceğini ifade etti.

'Verilere rağmen önlem almamak tercihtir'

Ömür Yaşayan İstanbul’da olası bir depremde nerede nasıl bir yıkımın yaşanacağına, kaç kişinin öleceğine kadar verilerin kamu otoritelerinin raporlarına yansıdığını belirterek “Bu verilerin hepsi onlarda var. Ama bu verilerin olmasına rağmen önlem almamak bir yerden sonra tercihtir. Genel olarak bu yönetim ben ne kadar para kazanırım, ben bu inşaat şirketine ne kadar fazla kaynak aktarırım derdinde. Şu an yaşadıklarımızın temel sebebi bu” dedi.

Sorumlular cezasız kalıyor

Etkinliğin devamında depremzede aileleri temsilen Avukat Eren Can verdikleri hukuk mücadelesini anlattı.

Can, 17 Ağustos depremindeki ölümlerin birçok sorumlusunun hiç yargılanmadan ya da çok az cezalara çarptırılarak kurtulduklarına dikkat çekti.

Eren Can Marmara Depremi’nin ardından tek bir kamu görevlisinin cezaevine girmediğini, en yüksek cezanın Yalova’da bir müteahhide verildiğini, onun da cezasının bir kısmını açık cezaevinde geçirdiğini anlattı.

6 Şubat depremlerinde büyük bir arama kurtarma sorunu yaşandığını da aktaran Can, yalnızca ruhsat verenlerin, binaları yapanların değil arama kurtarma faaliyetlerinin de gerektiği gibi yapılmamasına neden olanların da yargılanmaları gerektiğini ifade etti. Can sorumluların olası kastla insan öldürmeden yargılanmasını istediklerini vurguladı.

'Yanımızda olun'

Adalet Peşinde Aileler adına yapılan konuşmada 6 Şubat depremi sonrası açılan davalarda halkın desteğinin önemine vurgu yapılarak tüm katılımcılara “Yanımızda olun” çağrısında bulunuldu.

6 Şubat depremlerinde Adıyaman’da Isias Oteli’nde yaşamını yitiren turist rehberlerinin aileleri de etkinliğe katıldı. Rehberler için Adalet platformu sözcüsü Burcu Yılmaz yaptığı konuşmada Turizm Bakanlığı’nın eğitim gezisine katılan rehberler konakladıkları otelin yıkılması sonucu yaşamını yitirirken bakanlıktan bir başsağlığı mesajı bile almadıklarını dile getirdi. Yılmaz kamu görevlilerinin de yargılanması ve sorumluların olası kastla insan öldürmekten ceza almaları için sonuna kadar mücadele edeceklerini dile getirdi.

Etkinlik, Avcılar Deprem Dayanışma Ağı temsilcinin konuşmasıyla noktalandı.