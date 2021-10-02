17 Ağustos Depremi'nde hasar gören riskli binaların yıkımı hâlâ tamamlanmadı

İzmit’te 17 Ağustos 1999 depreminde hasar gören riskli binaların yıkımı hâlâ devam ediyor. Ağır hasarlı raporu olan 26 bina bulunurken, il genelinde 1500'e yakın orta hasarlı, olası bir 7 ve üzeri depremde yıkılma riski olan 25 bin bina bulunuyor.

DHA'nın haberine göre, kentte yıkımı yapılan eski binaların birçoğunda yönetmeliğe uygun olmayan ince demirler kullanıldığı belirlendi. Kocaeli İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Kahraman Bulut, binada 6 ve 12 milimetre kalınlığında demirler kullanıldığını, bunların yeni yönetmeliğe göre 6 olanların 12, 12’lik olanların yapıya göre 14 ve 18'den düşük olmamak üzere yükseltildiğini belirtti.

Bulut, "Halen 1999 depreminden kalan 26 tane ağır hasarlı binamız var. 1500'e yakın orta hasarlı bina var. Ayrıca 25 bine yakın olası bir 7 ve üzeri depremde yıkılma riski olduğunu gördüğümüz yapı var. Bu binalarda yaşayanlar Kocaeli nüfusunun neredeyse 3'te 1'ine tekabül ediyor" dedi.