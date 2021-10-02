İzmir'de duvarları çatlayan binadaki 20 kişi tahliye edildi

İzmir'in Bornova ilçesi Kazım Dirik Mahallesi 167 sokakta bulunan 5 katlı binanın 4'üncü katındaki dairenin zemininde ve tavanında çatlama meydana geldi. Dairede yaşayan üniversite öğrencisi büyük bir panikle kendini dışarı attı.

DHA'nın haberine göre, 14 daireli binada bulunan diğer kişilere haber verilmesi üzerine çoğunluğu üniversite öğrencisi 20 kişi apartmanı terk etti. İhbar üzerine bölgeye 110 AKS, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce sokağın giriş ve çıkışı şeritle kapatılırken, olası çökmeye karşı binaya kimse alınmadı.

Binadan tahliye edilenlerin geceyi yakınları ve arkadaşlarında geçirecekleri öğrenildi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Bornova Belediyesi ekiplerinin binada ve dairede inceleme yapacağı belirtildi.