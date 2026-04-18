  • soltv-logosoltv-light-logo
  • soltv-logosoltv-dark-logo
  • soltv-logosoltv-dark-logo
  • gelenek-logo

Yükleniyor...

16 yaşındaki milli oyuncu Feyza Keskin boş bir binanın önünde ölü bulundu

Isparta'da kayıp olarak aranan 16 yaşındaki milli satranç oyuncusu Feyza Keskin, boş bir binanın önünde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Keskin'in kesin ölüm nedeni otopsi sonucuyla netleşecek.

Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 18.04.2026 , 14:02

Isparta’da kayıp olarak aranan milli satranç oyuncusu Feyza Keskin'in cesedine ulaşıldı.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, Keskin, ailesinin kayıp ihbarında bulunmasının ardından yürütülen arama çalışmaları sonucunda boş bir binanın önünde hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Feyza Keskin’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Feyza Keskin'in cenazesi, öğle namazının ardından Burdur'daki Kozluca köyüne defnedilecek. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Türkiye Satranç Federasyonu'ndan yapılan açıklamada da "Milli sporcumuz Feyza Keskin'in vefat haberini büyük bir üzüntüyle almış bulunuyoruz. Kıymetli sporcumuza Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarına ve spor camiamıza sabır ve başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Federasyondan alınan bilgiye göre 2010 doğumlu Feyza Keskin, Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi 10. sınıf öğrencisiydi. Keskin'in kesin ölüm sebebi, otopsi sonucu belli olacak.

soL YZ Beta, soL’un geliştirdiği ve soL arşiviyle çalışan bir yapay zeka robotudur. Kullanımı, soL abonelerine açıktır.