16 yaşındaki kız kardeşine 2 yıl boyunca cinsel istismarda bulunan zanlı tutuklandı

16 yaşındaki kız kardeşine iki yıl boyunca cinsel istismarda bulunan ve suçunu itiraf eden 21 yaşındaki V.B., 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan tutuklandı. 

Haber Merkezi

Konya'da 16 yaşındaki kız kardeşi E.B.'ye cinsel istismarda bulunan 21 yaşındaki V.B. tutuklandı.

DHA'nın haberine göre; E.B'nin bir hafta önce, ağabeyi V.B.'nin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu belirtmesinin ardından durum aileye ve jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine jandarma ekipleri, fabrikada çalışan V.B.'yi gözaltına aldı. İfadesinde suçunu itiraf eden V.B.’nin, kardeşine 2 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğunu söylediği belirtildi.

İfadesinin ardından Seydişehir Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen V.B., 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan tutuklandı. 

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