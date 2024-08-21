150 kişi yaşamını yitirmişti: Depremde yıkılan sitenin firari müteahhidi noterde işlem yapmış

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 150 kişinin yaşamını yitirdiği Palmiye Sitesi'nin firari müteahhidi Ali Babaoğlu'nun, hakkında yakalama kararı olmasına rağmen notere gidip vekalet verdiği ortaya çıktı.

Palmiye Sitesi'nde annesi, babası ve kardeşini kaybeden İrem Türkmener Karslı, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı değerlendirmede, "Bu sorumluların hayatlarına kaçak olmalarına rağmen bu kadar rahat devam edebilmeleri kabul edebileceğimiz bir durum değildir. Sorumluluğu bulunan her kim varsa artık bir an önce tutuklanması için devletin ne gerekiyorsa yapmasını istiyoruz. Adalet istiyoruz" dedi.

Bir buçuk yıldır yakalanamadı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'ndeki Palmiye Sitesi'nin 3 bloku da depremde yıkıldı. Bu sitelerde toplam 150 kişi yaşamını yitirdi ve 16 kişi yaralandı. Soruşturma kapsamında müteahhit Hacı Ahmet Ersoy ve jeoloji mühendisi Ömer Tarakçıoğlu, ifadelerinin ardından "adli kontrol kararı" ile serbest bırakılırken, müteahhit Ali Babaoğlu hakkında da 12 Şubat 2023 tarihinde tutuklama kararı verildi. Aradan geçen 1,5 yıllık süreçte Babaoğlu yakalanamadı.

Depremden bir yıl sonra İzmir’de noterde işlem yaptı

Firari müteahhit Ali Babaoğlu

Firari müteahhit Babaoğlu'nun depremden bir yıl sonra, İzmir'in Çiğli ilçesinde bulunan Karşıyaka 7. Noterliği'ne giderek oğlu Mustafa Babaoğlu'na gayrimenkulleri ve araçların satışı ile banka işlemleri gibi birçok konuda vekalet verdiği ortaya çıktı.

Emniyet ‘kamera görüntüsü oynatılamadı’ dedi

Söz konusu olayın ortaya çıkmasının ardından polis ekipleri tarafından araştırma yapıldı. Emniyetin mahkemeye gönderdiği araştırma tutanağında şu ifadeler yer aldı:

"Olay tarihine ilişkin kamera görüntüleri noterden talep edilmiş, tarafımıza teslim edilen kamera görüntülerinin incelenmesi neticesinde kamera görüntüsünün sağlıklı bir şekilde oynatılamadığı görülmüştür. Şüpheli Babaoğlu’nun notere giriş görüntüsünün incelenmesi de mümkün olmamıştır.”

‘Hayatlarına bu kadar rahat devam etmeleri kabul edilemez’

Palmiye Sitesi'nde annesi, babası ve kardeşini kaybeden İrem Türkmener Karslı, süreci ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi:

"Bu sorumluların hayatlarına kaçak olmalarına rağmen bu kadar rahat devam edebilmeleri kabul edebileceğimiz bir durum değildir. Sorumluluğu bulunan her kim varsa artık bir an önce tutuklanması için devletin ne gerekiyorsa yapmasını istiyoruz. Bu katiller yargılansın, adalet önünde hesap versin istiyoruz. Bizim yaşadığımız acıların yanından bile geçmeyecek alacakları cezalar ancak biz yine de sadece bunu istiyoruz. Adalet istiyoruz."