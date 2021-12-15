15 yıl cezası onanan Çilem Doğan, Yargıtay'a itiraz etti

Adana'da kendisine sistematik şiddet uygulayan ve fuhuşa zorlayan ‘eşi’ Hasan Karabulut'u 2015 yılında öldüren Çilem Doğan'ın cezası Yargıtay tarafından onanmıştı.
Tutuklanan Çilem Doğan, 'ağırlaştırılmış müebbet' hapis cezası istemiyle yargılandığı Adana 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tahrik ve iyi hal indirimi' ile 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Yerel mahkemenin verdiği 15 yıl hapis cezası onanan Çilem Doğan’ın, avukatı aracılığıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na kararın düzeltilmesi için itirazda bulunulduğu öğrenildi.
Çilem Doğan’ın avukatının itirazının kabul görmesi hâlinde kararın Ceza Genel Kurulu’na gönderileceği bildirildi.