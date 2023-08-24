15 yaşındaki çocuğa ahırda zincirli işkence: Baba ve amca tutuklandı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde 15 yaşındaki Mahmut Ş.’yi, ahırda zincirle bağlayıp, işkence yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan babası İzzet Ş. ile amcası Mahmut Ş tutuklandı.



DHA'nın haberine göre; Suruç’un Mürşitpınar Mahallesi'nde dün saat 14.00 sıralarında Mahmut Ş., iddiaya göre babası İzzet Ş., amcası Mahmut Ş. ve ağabeyi Ali Ş. tarafından boğazı, elleri ve ayaklarından ahırda zincirle bağlandı. Mahmut Ş.’ye aile fertleri tarafından işkence yapıldı.

Aile bireylerinin kendisini döverken çektikleri videoyu ele geçiren Mahmut Ş., bunu babası ile ayrı yaşayan annesine gönderdi. Annesinin şikayeti üzerine mahalleye giden jandarma, İzzet Ş. ile kardeşi ve büyük oğlunu gözaltına aldı. Hastaneye götürülüp tedaviye alınan Mahmut Ş.’nin vücudunun büyük bölümünde darp ve yara izlerinin bulunduğu belirlendi.

'Dayını vur' demişler

Jandarmada ifadesi alınan Mahmut Ş., ailesi ile dayısı arasında husumet olduğunu, bu nedenle dayısını vurması için eline silah verdiklerini, kendisinin ise bunu reddedip, evden kaçtığını belirtti. 3 gün Nizip’te otelde kaldığını, ardından Birecik’e geldiğini ifade eden Mahmut Ş., burada ailesi tarafından yakalandığı ve ardından götürüldüğü ahırda kendisine işkence yapıldığını belirtti.

Mahmut Ş., gece halasının gelip, kendisini zincirlerden kurtardığını söyledi, ardından da kendisini döverken çekilen videoyu ele geçirip, annesine gönderdiğini ifade etti.

Baba ve amcaya tutuklama

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan ağabey Ali Ş. ve amca Mahmut Ş, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı. Olayla ilgili aranan şüpheli baba İzzet Ş. de jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Tekrar gözaltına alınan amca ile baba, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.