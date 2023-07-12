15 tutuklu gazeteci hakkında tahliye kararı

Diyarbakır'da yargılanan 15'i tutuklu 18 gazetecinin ilk duruşması, ikinci gününde Diyarbakır 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu gazetecilerin tümü hakkında tahliye kararı verdi.



Mezopotamya Ajansı'nın aktardığına göre tutuklu gazeteciler Dicle Fırat Gazeteciler Derneği Eşbaşkanı Serdar Altan, Mezopotamya Ajansı editörü Aziz Oruç, Xwebûn gazetesi Yazı İşleri Müdürü Mehmet Ali Ertaş, gazeteciler Zeynel Abidin Bulut, Ömer Çelik, Mazlum Doğan Güler, İbrahim Koyuncu, Neşe Toprak, Elif Üngür, Abdurrahman Öncü, Suat Doğuhan, Remziye Temel, Ramazan Geciken, Lezgin Akdeniz ve Mehmet Şahin’in "adli kontrol şartı" ile tahliyesine karar verildi.