15 kişinin öldüğü Doğanlar Apartmanı'nda ikinci duruşma: 'Tabanlarda bombeleşme vardı'

Ege Denizi'nde Seferihisar açıklarında, 30 Ekim 2020’de meydana gelen depremde İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı'nda 15 kişi yaşamını yitirmiş, 12 kişi de yaralanmıştı. Depremin ardından başlatılan soruşturma kapsamında 4 kişi hakkında, İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak’ suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Davanın bugün görülen ikinci duruşmasında tutuklu sanık Mehmet Sedat Boyacı salonda yer alırken diğer tutuklu sanık Çetin Doğan ise SEGBİS (Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi) ile katıldı. Depremde yakınlarını kaybedenler ile yaralananlar ve tarafların avukatları da salonda hazır bulundu.

Duruşmada ilk olarak mağdurlara söz verildi. Depremde oğlu Umut’u kaybeden, çocukları Elzem, Ezel, Elif ve eşi Seher enkazdan çıkarılan Oğuz Perinçek, şikayetini yineleyerek, “Bu olayda tüm sorumluların ceza almasını istiyorum. Bir takım raporlar ve toplantılardan söz ediliyor. Bunları bize bildirmeyen yöneticiden de şikayetçiyiz” dedi. Doğanlar Apartmanında kızı Eda Küçükyumuk, damadı Mert Küçükyumuk ve torunu Ateş Küçükyumuk’u kaybeden Hatice Savran da şikayetçi olduğunu belirtti.

'Hata olduğu söz konusu değil'

Binanın statik-betonarme proje müellifi olan sanık Mehmet Sedat Boyacı, binanın projesini kendisinin hazırladığını ifade ederek, “O yıllardaki teknik şartnamelerde düz demire izin veriliyordu. Askerden geldikten sonra hazırladığım tüm projelerde nervürlü demir kullandım. Teknik şartnamede düz demir yetiyordu. Devletimizin sunduğu teknik şartnamenin üzerinde bir bina yaptım. Hata olduğu söz konusu değildir. Elim olayda mahkemeye sunulan raporlarda uygulama hataları olduğu çok açıktır. Bina ilk yapıldığında 28 gün bebek gibi bakılması gerekir. Üzerime atılan suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.

Doğanlar Apartmanı’nın müteahhidi Çetin Doğan da binayı inşa ederken en iyi malzemeyi kullandığını öne sürdü.

'Tabanlarda bombeleşme vardı'

Celsede dinlenen tanıklardan 2018 yılında Bayraklı Belediyesi Fen İşleri Dairesi Deprem Etüt Merkezi’nde inşaat mühendisi olarak görev yapan E.A., bina yöneticisinin başvurusu üzerine bina sağlamlık raporunu hazırladıklarını ifade ederek, yönetici Münevver S.’nin müraacatı üzerine 2018 yılında binayı inceleyip rapor hazırladıklarını söyledi.

E.A., "Başvuru üzerine görevli fizik mühendisi ile binayı incelemeye gittik. 1975 deprem yönetmeliğine göre yapılmış olan binaya 1990 yılında ruhsat alınmış. İncelemeler binaya zarar vermeden gözlemsel incelemelerdir. Gözlemsel ve ultrasonik cihazlarla inceleme yaptık dedi.

Zeminde bulunan dükkanların kapılarında sıkışma, tabanlarında bombeler olduğunu gördüklerini söyleyen E.A., "İki binanın birleştiği noktada deprem derzi noktasında dökülmeler olmuştu ve iki bina ayrı ayrı hareket etmişti" diye konuştu.

Belediye olarak görevlerinin ‘tavsiye’ olduğunu belirten E.A., “Bina üzerine yaptığımız gözlemsel testlerden sonra rapor hazırlayarak binanın en kısa zamanda performans testine tabi olması gerektiğini söyledik. Biz de bunu tavsiye ettik. Çünkü belediye bu imkanlara sahip değildi. Bu tavsiyeler dışında bir şey yapmadık” dedi.

Duruşmada tavandan su sızdı, elektrik kesildi

Tanıklar dinlenirken tavandan sızan su nedeniyle kısmi elektrik kesintilerinin yaşanarak SEGBİS’de kesinti olması da mahkeme başkanının kararıyla duruşma zaptına geçirildi.

Konuşmaların ardından mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına ve sanık avukatların sunduğu raporların bilirkişi tarafından incelenerek bilirkişi raporu oluşturulmasına karar vererek duruşmayı erteledi. (İHA)