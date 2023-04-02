15-16 Haziran’da ayağa kalkan işçilerin sesi Şişli’de yankılandı

15-16 Haziran’da hakları için ayağa kalkan işçilerin mücadelesini ve sınıf hareketi açısından milat sayılabilecek bu iki günde yaşananları anlatan “İşçilerin Haziranı 15-16 Haziran 1970” adlı belgesel 1 Nisan’da ilk kez seyirciyle buluştu. Zafer Aydın, Cihangir Köse ve Nesrin Uçar’ın yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendiği belgesel, 53 yıl önce İstanbul ve Kocaeli hattında büyük bir yürüyüşe dönüşen tarihi işçi eyleminin sesini ve soluğunu İstanbul Şişli’ye taşıdı. Belgeselin müziklerini Erdal Güney yaptı.

Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi’nde düzenlenen ve kalabalık bir seyirci topluluğunun izlediği gösterimden önce belgesel filmi hazırlayan Zafer Aydın, Cihangir Köse ve Nesrin Uçar ile belgesele katkı yapanlar birer konuşma yaptı.

Zafer Aydın, konuşmasında gönüllü katkılarla ve imece usulü bir çalışmayla hazırlandığını belirttiği belgeselin büyük bir dayanışmanın ürünü olduğunu vurguladı. Aydın, belgeseli yapma amaçlarını şöyle özetledi: “İki temel amacımız vardı bu filmi yaparken. Biri işçi sınıfı tarihine mal olmuş bu önemli direnişi kalıcılaştırmak; ikincisi, bugün işçi sınıfı hareketinin kendine bir yön aradığı, çıkış aradığı bir ortamda 'ne yapabiliriz' sorusuna cevap arayanlar için bir örnek olmak ki tarih aynı zamanda bir ilham kaynağıdır..."

15-16 Haziran’ı simgeleyen 'o kürek'

Belgeselde Zafer Aydın’ın 15-16 Haziran’ı simgelediğini söylediği Singer fabrikasındaki kürek anekdotu, seyircilerden büyük alkış aldı. Zafer Aydın anlattığı anekdotun 15 Haziran sabahı “kürekle genel müdür kovalayan” kahramanı İmam Toker’i de sahneye çağırdı.

Aydın, belgeselde anlattığı olayı dönemin Singer fabrikası temsilcisi İmam Toker’in ağzından “Grevden İşgale Singer Eylemleri” kitabında şöyle aktarmıştı:

“15-16 Haziran’da yürüyüşe geçecektik. (Singer’in Amerikalı Genel Müdürü) Roxbuorg geldi. Şöyle kuş bakışıyla herkesi etkilemeye çalışıyordu. İşçilerin üzerinde baskı kurmak istiyordu. Yürüyüşe katılmasınlar diye. İçeri git dedim. Türkçe de bilmiyor ya, kafamla işaret ettim. Gitmedi. Ondan sonra bir kürek kaptım, sen misin içeri gitmeyen... Çok korktu. Kaçtı, idareye girdi. Kapıyı arkadan kitledi. Ondan sonra güle güle... (15-16 Haziran’dan sonra) Önce beni gönderdiler, sonra da genel müdür gitti.”

Aydın’ın büyük işçi yürüyüşünü simgelediğini belirttiği “Genel Müdürü Deviren Kürek” Singer işçileri tarafından 2004 yılına kadar fabrikada saklanmış ve 15-16 Haziran’ın mücadele ruhu fabrikada kuşaktan kuşağa böylece muhafaza edilmişti.

Yaklaşık bir saat süren belgesel gösterimi, filme emek veren, büyük işçi yürüyüşünde bulunup belgeselde tanıklıklarını paylaşan tüm katkıcıların sahneye çıkması ve seyirciyi selamlamasının ardından son buldu.

TKP milletvekili adayları da oradaydı

TKP İstanbul 2. Bölge milletvekili adayları otel emekçisi Tuğba Alpaslan ve emekli Ergin Merter de belgeselin ilk gösterimine katılarak işçilerin 15-16 Haziran’dan 53 yıl sonra Şişli’de yankılanan sesine tanıklık etti. Belgesel filmin yapımcısı ve yönetmenlerinden Zafer Aydın ve Nesrin Uçar’a 15-16 Haziran’ı belgeleyerek kalıcılaştırdıkları için teşekkür ettiler ve tebriklerini ilettiler.