'15-16 Haziran bir nostalji olarak ele alınamaz'

15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişi'nin yıl dönümünde Ankara Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde bir söyleşi düzenlendi.

Yoğun katılımla yapılan söyleşiye TKP Merkez Komite üyesi Selahattin Kural katıldı.

Emek mücadelesi ile siyasi mücadelenin kesiştiği bir uğrak yaşandığına işaret eden Kural, sermaye sınıfının o dönem attığı tüm adımların bu mücadelenin önünü kapatmak amaçlı olduğunu ve direnişin fitilini ateşleyen sendikal düzenlemenin arkasında da bunun olduğuna vurgu yaptı.

Fabrikaların, emekçilerin birbirini tetiklediği, sınıfın örgütlenme haklarının elinden alınma girişimine karşı harekete geçtiği, "gücümüz birliğimizdir" dediğine değinen Kural, sınıfın "bu ülkede işçiler var, çok güçlü şekilde buradayız" dediğine işaret etti.

Seçimlerin ardından 15-16 Haziran'ın bir nostalji olarak ele alınamayacağını belirten Kural, "53 yıl önce sermaye sınıfı ile patronların iki uzlaşmaz sınıf olduğu görüldü, işçilerin patronlara karşı ayağa dikildiği bir süreçti bu. Gelinen noktada sınıf, siyasetin dışında bırakılmak isteniyor. Sınıf siyaseti seçim sürecinde TKP dışında neredeyse sahipsizdi. Sınıf siyaseti silikleştirilmek isteniyor. Türkiye'de emekçiler ilkeli bir siyasete ikna edilmeli, sınıf siyasetine, kendi çıkarlarına" diye konuştu.

Siyasetin aslına, sınıf siyasetine dönmesi gerektiğini söyleyen Kural, "Bu halk böyle bir meclisi de, bu düzeni de hak etmiyor. Halkımızın, emekçilerin bir araya gelmesine ihtiyacımız var. Kolay kurtuluş yok, 15-16 Haziran'a, Haziran Direnişi'ne bakmak durumundayız. Biz ayağa kalkıp örgütlenmeliyiz, sermaye sınıfına karşı mücadeleyi büyütmeliyiz, kurtuluş ancak böyle mümkün" dedi.