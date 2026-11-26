İstanbul’da 14 yaşındaki Mahmut Işıldak, 14 Ekim akşamı boyunca süren yağmurun ardından Fatih ilçesine bağlı Balat Mahallesi’nde İsmailağa Cemaatinin işlettiği otoparkın önünde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti.

Daha önce Sayıştay raporlarıyla da fiilen park alanını işgal ettiği raporlanan otoparkın halen İsmailağa Cemaati tarafından işletildiği ortaya çıktı.

Belediye yetkilileri, çıkan haberlerin ardından resmi olmayan açıklamalarında parkı cemaatten devralacaklarını söylemişti.

Evrensel'den Nisa Sude Demirel'in haberine göre otopark aktif ve kesilen fiş, hâlâ ‘İsmailağa Derneği İktisadi İşletmesi’ adına.

Belediye otoparka gittiğimiz gün ‘işlem başlatmış’

Fişle birlikte gidilen belediye ise 25 Kasım günü “Mülkiyeti belediyemize ait olan ve bugüne kadar İsmailağa Derneği İktisadi İşletmesi tarafından ecrimisil kapsamında kullanılan otoparkın, kamu yararı ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla Fatih Belediyesi bünyesinde işletilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda, 24 Kasım 2026 tarihi itibarıyla mevcut ecrimisil uygulamasının sonlandırılmasına yönelik idari süreç başlatılmıştır” bilgisini iletti.

Yani otopark Mahmut’un ölümünün ardından 42 gün boyunca açık kaldı.

Aynı gün otoparka dair idari işlemlerin başlatıldığı iddia edildi. 25 Kasım'da tekrar araç bırakılan otoparkta ise fiş yine İsmailağa Derneği İktisadi İşletmesi adına kesildi.

İsmailağa'nın işlettiği otoparka ilişkin 25 Kasım tarihli fiş

Yıllık vergisi aylık asgari gelirinden az

İsmailağa Derneği İktisadi İşletmesi, söz konusu otoparkla aynı adrese kayıtlı görünüyor ve ‘otopark ve garaj işletmeciliği’ iş koluna kayıtlı. Ayrıca İsmailağa tarafından otoparkın 2011 yılından beri işletildiği açıklanmıştı, ancak işletmenin faaliyete başlama tarihi 2012 olarak gözüküyor.

Otoparkın saatlik fiyatı 150 TL. Her saat eklendiğinde 50 lira artıyor.

2021 ve 2023 tarihli Sayıştay raporlarında da fiilen işgal durumunda olduğu raporlanan otopark, İsmailağa Derneği İktisadi İşletmesi olarak kayıtlı.

Otopark için 2025 yılında 400 bin 885 bin TL vergi verilmiş. 2025’te otoparkın saatlik fiyatının 120 TL olduğu göz önünde bulundurulduğunda; Fatih ilçesinin göbeğinde bulunan otoparka günde 120 aracın birer saat park etmesi dahi otoparka ayda 432 bin TL gelir getiriyor. Yani kaçak otopark için ödenen vergi, otoparkın bir aylık asgari gelirinin dahi altında.

Alan hâlâ park olarak görünüyor

Söz konusu alan hâlâ Fatih Belediyesi'nin imar sorgu ekranında ‘donatı’ durumunda görünüyor. Park ve dinlenme alanı olarak geçen arsada ‘Fatih Belediyesi Çukurbostan Parkı’ tabelası da var.

Fatih Belediyesine ilişkin 2021 ve 2023 tarihli Sayıştay raporlarında parkın kaçak olduğu “Balat Mahallesi 1913 ada içerisindeki park alanında ise bir derneğin iktisadi işletmesi tarafından otopark işletmeciliği yapıldığı bununla birlikte söz konusu taşınmazların işgali neticesinde idare tarafından düzenli olarak ecrimisil tahakkuku yapılarak işgallere süreklilik kazandırıldığı görülmüştür” ifadeleriyle raporlanmıştı.

Ayrıca 2025 senesine ilişkin yayımlanan Sayıştay raporlarında da 2023’te tespit edilen “Park alanı olarak bütün vatandaşların kullanımına açık olması gereken yerlerin ecrimisil karşılığında amacı dışında kullandırılması” bulgusunun gereğinin yerine getirilmediği ifade edildi.

Ne olmuştu?

14 Ekim akşamı Çarşamba semtinde 14 yaşındaki Mahmut Işıldak’ın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği otoparkın İsmailağa Cemaati tarafından işletildiği ortaya çıkmıştı.

Ön bilirkişi raporunda elektrik altyapısının araç geçişi nedeniyle zedelendiği ifade edilmişti. Sayıştayın 2021 ve 2023 tarihli raporlarında söz konusu otoparkın fiilen işgal yoluyla varlığını koruduğu ifade edilmişti.

İsmailağa Cemaati tarafından yapılan açıklamadaysa “2011 yılından bu yana Fatih Belediyesi tarafından derneğimize tahsis edilen alanda Fatih Belediyesince usulüne uygun olarak düzenlenmiş iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatına tabi olarak dernek iktisadi işletmemizce işletilmektedir. Otopark alanı, işletmemiz tarafından altyapı ve tesisatıyla devralınmış ve sonrasında da alanda herhangi bir çalışma yapılmamıştır” denilmişti.

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