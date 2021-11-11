14 yaşındaki kızını istismar eden baba tutuksuz yargılanacak

İstanbul’da yaşayan N.K(14)., 12 yaşından itibaren öz babası T.K., tarafından cinsel istismara maruz kaldığını önce arkadaşına daha sonra da annesi Y.T’ye anlatmıştı.

Davanın ilk duruşması bugün yapıldı. Baba T.K.'nin tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

Duruşmayı soL'a değerlendiren ve dosyayı takip eden Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nden Avukat Nilda Baltalı, babanın tutuksuz yargılanmasına itirazda bulunduklarını belirtti. İstismara uğrayan çocuğun bugün dinlenemediğini belirten Baltalı, çocuğun sürekli kriz geçirdiğini, doktorların çocuğun hastaneye yatırılmasını tavsiye ettiğini dile getirdi.

Baltalı, tutuksuz yargılamanın çocuğun ve kardeşlerinin güvenliğini tehdit ettiğini ifade etti.

Dernek Başkanı Müjde Tozbey Erden de, sosyal medya hesabından "İstanbul’da babasının yıllarca cinsel istismarına maruz kalan kızımızın bugünkü duruşmasında, baba ile yaşamak istememesinin sebebini istismara değil de özgür yaşam isteğine bağlayan mahkeme, tahliye kararı verdi. Kızımız sinir krizi geçirerek yere yığıldı" diye yazdı.

İstanbul’da babasının yıllarca cinsel istismarına maruz kalan kızımızın bugün ki duruşmasında, baba ile yaşamak istememesinin sebebini istismara değil de özgür yaşam isteğine bağlayan mahkeme, tahliye kararı verdi. Kızımız sinir krizi geçirerek, yere yığıldı. @oncecocukkadin — Mujde Tozbey Erden (@MujdeTozbeyErde) November 11, 2021

Çocuğun duruşmayı beklerken de kriz geçirdiği öğrenildi.

Sonraki duruşma Şubat’ta yapılacak.