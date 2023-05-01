14 Mayıs seçimleri yaklaşıyor: Gün gün seçim takvimi

Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gitmeye hazırlanıyor. Bu seçimde, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyeleri belirlenecek.

Seçimde, pusuladaki sıralamaya göre, Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan, cumhurbaşkanı adayı olarak yarışacak. Milletvekili Genel Seçimi'ne ise 24 siyasi parti ile Türkiye genelinde 151 bağımsız milletvekili adayı girecek.

Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 bin 884 sandık kurulacak. Yurt içi ve yurt dışında toplam 64 milyon 113 bin 941 seçmen oy kullanacak. Gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerinde 27 Nisan 2023 Perşembe günü oy verme işlemi başladı.

Gümrük kapılarında oy verme işlemi 14 Mayıs 2023 Pazar günü saat 17.00'de bitecek. Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemi, 9 Mayıs'ta sona erecek.

Tüm yurtta, oy verme saatleri 14 Mayıs'ta 08.00-17.00 olarak uygulanacak.

Seçim takvimi nasıl işleyecek?

Seçim takviminin bundan sonraki süreci şöyle işleyecek:

4 Mayıs: Propaganda serbestliği ve bir kısım seçim yasakları başlayacak.

Propaganda serbestliği ve bir kısım seçim yasakları başlayacak. 7 Mayıs: Radyo ve televizyon propaganda konuşmaları başlayacak. Seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak.

Radyo ve televizyon propaganda konuşmaları başlayacak. Seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak. 9 Mayıs: Yurt dışında oy verme işlemi sona erecek.

Yurt dışında oy verme işlemi sona erecek. 13 Mayıs: Seçim propaganda süreci saat 18.00 itibarıyla sona erecek.

Seçim propaganda süreci saat 18.00 itibarıyla sona erecek. 14 Mayıs: Oy verme günü. Seçim yasakları saat 24.00'te sona erecek. Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları saat 23.59'a kadar ilan edilecek.

İlk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanmadığı takdirde 28 Mayıs'ta ikinci tur yapılacak.