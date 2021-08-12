14 gündür devam eden Köyceğiz yangını kontrol altına alındı

Köyceğiz'de tam 14 gündür devam eden yangın sonunda kontrol altına alındı.

Haber Merkezi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Köyceğiz'de 14 gündür devam eden orman yangınlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Pakdemirli, "14 gündür devam eden MUĞLA KÖYCEĞİZ YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

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