Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Köyceğiz'de 14 gündür devam eden orman yangınlarına ilişkin açıklamada bulundu.
Pakdemirli, "14 gündür devam eden MUĞLA KÖYCEĞİZ YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor" dedi.
Ali Rıza Aydın
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
14 gündür devam eden Köyceğiz yangını kontrol altına alındı
Köyceğiz'de tam 14 gündür devam eden yangın sonunda kontrol altına alındı.
Haber Merkezi
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Köyceğiz'de 14 gündür devam eden orman yangınlarına ilişkin açıklamada bulundu.
Pakdemirli, "14 gündür devam eden MUĞLA KÖYCEĞİZ YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor" dedi.