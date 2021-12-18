1300 kilo kokainle yakalanan Türk uçağına ilişkin yeni gelişme

Brezilya'da uyuşturucu dolu valizlerin ACM Air uçağında yakalanmasının ardından uçağın kaptan pilotu gözaltına alınmıştı. Önceki gün suçlamalardan beraat eden kaptan pilot Veli Demir bir açıklama yaptı.



Yaklaşık 3 aylık tutukluluk süresinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Demir, "Ülkeme dönecek olmanın haklı gururunu siz sevdiklerimle paylaşmak istedim" dedi.

Halktv'de yer alan habere göre, Şeyhmus Özkan’ın sahibi olduğu ACM firmasına ait uçakta bir İspanyol yolcu ve Türk mürettebat vardı. 4 Ağustos’ta Brezilya’daki küçük bir kasaba olan Ribeirao Preto’dan kalkan uçak resmi kayıtlara göre Brüksel’e gidiyordu. Uçak, gümrük ve pasaport işlemleri için uluslararası nitelikteki Fortaleza’ya inmek zorundaydı. Buradaki kontrollerde 24 bavulda 1200 tablete bölünmüş 1 ton 303 kilogram 99 gram kokain bulundu.

Kaptan Pilot Demir'in baskın sırasında motorları çalıştırıp kaçmaya yeltendiği, Brezilya polisinin silah çekerek uçağı durdurduğu öne sürüldü.

Olay sonrası Türk pilot Veli Demir ve İspanyol yolcu Angel Alberto Gonzalez Valdes tutuklandı.

İspanyol yolcu Valdes tutukluyken, kaldırıldığı hastanede 24 Ekim günü hayatını kaybetmişti. Mahkeme Başkanı, kanserden öldüğü açıklanan Valdes’in ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp’a sevk etmişti.

Bir zamanlar Türkiye Cumhuriyeti başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı uçağı olarak kullanılan uçak, mahkeme kararıyla Brezilya polisi tarafından kullanılmaya başlandı.

‘ATA’ uçağının iadesiyle ilgili henüz bir karar çıkmadı.