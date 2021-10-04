13 yıl önce park için ayrılan araziye kuran kursu yapılacak

AKP’li Bağcılar Belediyesi, 2008 yılında planlara park olarak işlediği ancak aradan geçen 13 yılda hiçbir düzenleme yapmadığı araziyi, kuran kursu yapılmak üzere Müftülüğe tahsis edecek.

Birgün'de yer alan habere göre Bağcılar Belediye Meclisi’nin ekim ayı meclis toplantı gündemi belli oldu. 850 milyon TL olarak hesaplanan 2022 yılı belediye bütçe tasarısının da görüşüleceği meclis gündeminin 6. maddesi, Bağcılar Müftülüğüne yapılacak tahsisle ilgili. Müftülüğe yapılacak tahsisle ilgili gündem teklifinde şöyle denildi:

“15 Temmuz Mah. 2548 ada, 26 parselde bulunan taşınmazın Bağcılar Müftülüğüne süreli tahsis edilmesi hakkında.”

Plan ve Projeler Müdürlüğü tarafından hazırlanarak Meclisin onayına gönderilen teklifte, Bağcılar Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü’nün 13 Eylül 2021 tarihli yazı ile arsa tahsisi talep ettiği belirtildi.

Söz konusu talep yazısında şöyle denildi:

“Bağcılar İlçesi 15 Temmuz Mahallesi, 2548 ada 26 parsel sayılı 477 metrekare sahalı ve 15/09/2008 tasdik tarihli uygulama imar planlarında Sosyal Kültürel Tesis Alanında kalan taşınmazın eğitim tesisi ve kuran kursu yapılmak üzere Bağcılar Müftülüğüne tahsis edilmesi ilgi yazı ile talep edilmiştir.”

2008'de park için ayrıldı, 10 yıl sonra sosyal kültürel tesis alanına alındı

Bağcılar Belediyesi’nin, meclis gündemine sunduğu teklifte yer alan bilgiler ile İBB Meclis arşivi bilgileri uyuşmuyor. Bağcılar Belediyesi’nin müftülüğe tahsisi yapılacak yerin 2008 yılına ait planlarda, “Sosyal Kültürel Tesis Alanında” kaldığını belirtti. Ancak İBB kayıtlarına göre söz konusu yer 2008 planlarında “Park, Çocuk Bahçesi ve Oyun Alanlarında” kalıyor. İBB kayıtlarında şöyle deniyor:

“2548 adadaki teklife konu alan 18.04 2008 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Bağcılar Revizyon Nazım İmar Planı ve 15.09.2008 tasdik tarihli Bağcılar 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Park, Çocuk Bahçesi Oyun Alanlarında kalmaktadır.”

Yine İBB kayıtlarına göre söz konusu arazi, Mevlüt Uysal’ın İBB Başkanı olduğu Mart 2018 tarihinde yapılan plan değişikliği ile, park alanından Sosyal Kültürel Tesis alanına alındı.

2008’de park olarak planlara işlenen ancak 10 yıl boyunca park için bir düzenleme yapmayan belediye, 2018’de yaptığı değişiklikle park yerini kültürel tesis alanına aldı. Kültürel tesis alanına alınan yer şimdi de, kuran kursu yapılmak üzere 5 yıl süreyle Müftülüğe tahsis edilecek.